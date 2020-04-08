Свои вопросы граждане смогут задать в субботу, 11 апреля, с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (017) 500-41-60.
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«Прямая телефонная линия»: на связи – первый заместитель председателя Миноблисполкома
08.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Свои вопросы граждане смогут задать в субботу, 11 апреля, с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (017) 500-41-60.
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Первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Сергей Викторович Левкович проведет «прямую телефонную линию».
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