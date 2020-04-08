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В этом году местные власти разработают новую концепцию развития МКАД

08.04.2020 14:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МКАД сегодня, пожалуй, самая загруженная дорога в Беларуси. В часы пик поток машин здесь превышает 100 тысяч в сутки. Первая кольцевая задыхается. Разгрузить его призвано второе кольцо. Каждый год все больше водителей открывают для себя новый маршрут. Пусть на несколько километров длиннее, зато экономит нервы и время. Местные власти также  разработали концепцию,  каким образом должны развиваться прилегающие земли. 

Подробности у Вероники Буты. Почти 4 тысячи автомобилей в сутки - примерно такой поток сегодня на второй кольцевой, которая пролегает вокруг белорусской столицы. МКАД-2  - это  спасательный круг для Минска. Завтра. Пока на дороге жизнь не кипит. Каждый год все больше водителей открывают для себя новый маршрут. Ежегодно плюс около 20 %. 


Сегодня это самый настоящий автобан


Протяженность 160 километров, 4 полосы движения,  11 транспортных развязок. Готов принять около 20 тысяч автомобилей в сутки. Строить с нуля пришлось чуть больше половины трассы. 


Дорога бесплатная


Это, конечно, плюс и дополнительный стимул выбрать именно эту трассу, особенно транзитным грузам. Но вот минус и очень большой - дорога, увы, пока пустая. В плане инфраструктуры всего один на  М-14 пока указатель "СТО". А это один из самых необходимых сервисов для водителей. Вскоре здесь появится и первая заправка. Эта заправка начнет работу уже летом. Ситуация, обещают местные власти, на второй кольцевой будет меняться. Так, в пределах второго кольца уже согласованы 14 объектов придорожного сервиса. Среди них СТО, кафе и мини-гостиницы. План новой дороги "с удобствами" разработан и согласован. Приглашают инвесторов. 


Инвесторов приглашают вложиться и в первое кольцо


В этом году местные власти разработают новую концепцию развития МКАД. Поручение Президента - посмотреть на нее под экономическим ракурсом. Плюс пересчитать, хватает ли на 56 км кольца заправок, СТО и кафе.  Благоустройство в режиме нон-стоп. До конца апреля планируют завершить работы на участке МКАД через железнодорожный переезд в сторону Молодечно, дальше дорожное полотно заменят на улицах Мирошниченко и Тимирязева. Ремонт и уборка первого кольца ежегодно бюджету обходятся в десятки миллионов рублей. 

 
Теги: Минск
 
 
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МКАД сегодня, пожалуй, самая загруженная дорога в Беларуси. В часы пик поток машин здесь превышает 100 тысяч в сутки. Первая кольцевая задыхается. Разгрузить его...
 
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