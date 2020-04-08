Без карантина. Минские учителя снова спрашивают родителей, будет ли ребенок в понедельник в школе

Источник материала: Tut.by

Родители сообщают TUT.BY, что в чатах классные снова стали спрашивать , придет ли ребенок в школу в понедельник. До этого с подобным вопросом педагоги обращались к мамам и папам неделю назад.



Фото: Reuters

Эту информацию TUT.BY сообщили родители, чьи дети учатся в школах Минска и Минского района.

— Сегодня в чате представитель родительского комитета уточнил, кто из детей после каникул придет в школу, — говорит одна из мам. — Это, пояснил, для того, чтобы заказать продукты.

Сколько у родителей есть времени на ответ, не оговаривалось. «Думаю, к вечеру все отпишутся», — говорит собеседница.

Еще одна мама сообщила, что «на размышление» им дали день.

— Нас просили отписаться к обеду, но ответили не все, — говорит третья мама. — В классе у нас 23 человека. Около 10 сказали, что придут, пару человек ответили — нет. Остальные, как и мы, пока думают. Нас никто не торопит.

В Комитете по образованию Мингорисполкома пояснили: поручения проводить опросы о том, кто из детей придет 13 апреля в школу, они не давали.