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Маски на Витебщине шьют почти 50 предприятий. Но в Орше к этому хотят подключить и школьниц

08.04.2020 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родители из Орши сообщают о том, что в одной из школ города ученицы после каникул будут шить на уроках труда защитные маски. Дети должны принести для такого рукоделия материалы — ткань и резинки. В отделе образования говорят, что школам не давали такого распоряжения.


Фото: pixabay.com

Родители старшеклассников в оршанской школе получили 8 апреля сообщение в мессенджере о том, что после каникул ученицы на уроках труда будут шить защитные маски. Девочкам необходимо принести на урок ткань (льняную или хлопчатобумажную), а также резинки длиной 50 см.

Заведующая сектором общеобразовательной подготовки управления по образованию Оршанского райисполкома Татьяна Янковская сообщила TUT.BY:

— Такого распоряжения — чтобы дети шили маски на уроках, — управление по образованию учреждениям не давало. Возможно, это инициатива отдельной школы. И то — только на добровольной основе. Исключительно как просьба. А так, чтобы это было организованно, по всем школам, — это исключено.

Защитные маски в Витебской области шьют 49 предприятий области. Такую информацию озвучили на областном штабе по борьбе COVID-19, сообщают «Витьбичи». Среди крупных производств — фабрика «Знамя индустриализации», меховой комбинат.

 
 
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Дети должны принести для такого рукоделия материалы - ткань и резинки. В отделе образования говорят, что школам не давали такого распоряжения.
 
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