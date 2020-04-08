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Маски на Витебщине шьют почти 50 предприятий. Но в Орше к этому хотят подключить и школьниц
08.04.2020 15:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родители из Орши сообщают о том, что в одной из школ города ученицы после каникул будут шить на уроках труда защитные маски. Дети должны принести для такого рукоделия материалы — ткань и резинки. В отделе образования говорят, что школам не давали такого распоряжения.
Родители старшеклассников в оршанской школе получили 8 апреля сообщение в мессенджере о том, что после каникул ученицы на уроках труда будут шить защитные маски. Девочкам необходимо принести на урок ткань (льняную или хлопчатобумажную), а также резинки длиной 50 см.
Заведующая сектором общеобразовательной подготовки управления по образованию Оршанского райисполкома Татьяна Янковская сообщила TUT.BY:
— Такого распоряжения — чтобы дети шили маски на уроках, — управление по образованию учреждениям не давало. Возможно, это инициатива отдельной школы. И то — только на добровольной основе. Исключительно как просьба. А так, чтобы это было организованно, по всем школам, — это исключено.
Защитные маски в Витебской области шьют 49 предприятий области. Такую информацию озвучили на областном штабе по борьбе COVID-19,
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Дети должны принести для такого рукоделия материалы - ткань и резинки. В отделе образования говорят, что школам не давали такого распоряжения.
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