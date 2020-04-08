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Посещение лесов ограничили уже в 15 районах. За сутки в Беларуси произошло 50 лесных пожаров
08.04.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси только за последние сутки произошло 50 лесных пожаров. В южных регионах продолжают вводить временные ограничения на посещение лесов. Сейчас запреты действуют уже в 15 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.
Ограничения действуют:
Ожидается, что в скором времени посещение лесов может быть ограничено и в других южных регионах страны.
Причина введения временных запретов на посещение лесов — высокий класс пожарной опасности. Стоит жаркая сухая погода, отсутствуют осадки, пожар возникает от малейшей искры.
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Причина введения временных запретов на посещение лесов - высокий класс пожарной опасности. Стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар возникает от...
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