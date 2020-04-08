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Посещение лесов ограничили уже в 15 районах. За сутки в Беларуси произошло 50 лесных пожаров

08.04.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси только за последние сутки произошло 50 лесных пожаров. В южных регионах продолжают вводить временные ограничения на посещение лесов. Сейчас запреты действуют уже в 15 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ограничения действуют:

  • В Гомельской области: в Брагинском, Наровлянском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском, Житковичском, Речицком, Ветковском, Жлобинском районах;
  • В Брестской области: в Столинском, Пинском, Брестском, Каменецком районах;
  • В Минской области: в Солигорском районе.

Ожидается, что в скором времени посещение лесов может быть ограничено и в других южных регионах страны.

Причина введения временных запретов на посещение лесов — высокий класс пожарной опасности. Стоит жаркая сухая погода, отсутствуют осадки, пожар возникает от малейшей искры.

 
 
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Причина введения временных запретов на посещение лесов - высокий класс пожарной опасности. Стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар возникает от...
 
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