Посещение лесов ограничили уже в 15 районах. За сутки в Беларуси произошло 50 лесных пожаров

Источник материала: Tut.by

В Беларуси только за последние сутки произошло 50 лесных пожаров. В южных регионах продолжают вводить временные ограничения на посещение лесов. Сейчас запреты действуют уже в 15 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ограничения действуют:

В Гомельской области: в Брагинском, Наровлянском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском, Житковичском, Речицком, Ветковском, Жлобинском районах;

в Брагинском, Наровлянском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском, Житковичском, Речицком, Ветковском, Жлобинском районах; В Брестской области: в Столинском, Пинском, Брестском, Каменецком районах;

в Столинском, Пинском, Брестском, Каменецком районах; В Минской области: в Солигорском районе.

Ожидается, что в скором времени посещение лесов может быть ограничено и в других южных регионах страны.

Причина введения временных запретов на посещение лесов — высокий класс пожарной опасности. Стоит жаркая сухая погода, отсутствуют осадки, пожар возникает от малейшей искры.