Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Россия создают новый спутник зондирования земли Беларусь и Россия создают новый спутник зондирования Земли. Белорусские специалисты уже завершили эскизный проект, вскоре планируется перейти к рабочему. Новый...

Беларусь и Россия создают новый спутник зондирования Земли. Белорусские специалисты уже завершили эскизный проект, вскоре планируется перейти к рабочему. Новый аппарат будет иметь более четкое разрешение съемки из космоса в сравнении с предшественниками - 35 сантиметров, вместо 2 метров. При этом оптика белорусского предприятия "Пеленг", а также микросхемы завода "Интеграл".Также ученые двух стран подписали новое соглашение. Будет создана совместная группировка спутников из 8 объектов.