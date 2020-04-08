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Беларусь и Россия создают новый спутник зондирования земли

08.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Россия создают новый спутник зондирования Земли. Белорусские специалисты уже завершили эскизный проект,  вскоре планируется перейти к рабочему. Новый аппарат будет иметь более четкое разрешение съемки из космоса в сравнении с предшественниками - 35 сантиметров, вместо 2 метров. При этом оптика белорусского предприятия "Пеленг", а также микросхемы завода "Интеграл".

Сергей Золотой, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования земли: "Цикл создания такого аппарата 4-5 лет. Если бы начали работу в этом году, улетели бы в 24. На самом деле такого класса аппараты сейчас в тренде и Европейское космическое агентство планирует 2 аппарата в 2023 году поднять, НАСА поднимает такого класса аппаратов 24-25 в год гражданского направления".

Также ученые двух стран подписали новое соглашение. Будет создана совместная группировка спутников из 8 объектов.

 
 
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Беларусь и Россия создают новый спутник зондирования Земли. Белорусские специалисты уже завершили эскизный проект,  вскоре планируется перейти к рабочему. Новый...
 
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