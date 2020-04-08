|
С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии
08.04.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиционно они пройдут и в эту субботу, 11 апреля.
В столице с 9 до 12 часов в этот день на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.
В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Сергей Левкович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно они пройдут и в эту субботу, 11 апреля. В столице с 9 до 12 часов в этот день на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)