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Первую партию медицинских масок-экранов, напечатанных на 3D-принтере, доставили в гомельские медучреждения

08.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социальный проект развернули волонтеры - студенты и преподаватели университета имени Франциска Скорины. Изделие одобрено для работы в системе здравоохранения. Стоимость такого пластикового экрана - около 3 рублей. Но в медучреждения они доставляются бесплатно. Разработчикам с закупкой сырья помогают спонсоры.

Александр Побияхо, старший преподаватель кафедры общей физики ГГУ им. Ф. Скорины: "Принтеру все равно что печатать на самом деле. Но главное - время. На одну маску у нас уходит до трех часов".

Алексей Зайцев, координатор проекта по производству медицинских масок:  "Также вот над этим проектом в такой инициативной группе работают более 6 производственников по Гомелю - у кого есть 3D-принтер. Печатают по собственной инициативе. И уже я собираю маски и помогаю их развозить". 

Сейчас волонтеры готовят вторую партию 3D-масок-экранов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Социальный проект развернули волонтеры - студенты и преподаватели университета имени Франциска Скорины. Изделие одобрено для работы в системе здравоохранения....
 
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