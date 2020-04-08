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Первую партию медицинских масок-экранов, напечатанных на 3D-принтере, доставили в гомельские медучреждения
08.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоциальный проект развернули волонтеры - студенты и преподаватели университета имени Франциска Скорины. Изделие одобрено для работы в системе здравоохранения. Стоимость такого пластикового экрана - около 3 рублей. Но в медучреждения они доставляются бесплатно. Разработчикам с закупкой сырья помогают спонсоры.
Александр Побияхо, старший преподаватель кафедры общей физики ГГУ им. Ф. Скорины: "Принтеру все равно что печатать на самом деле. Но главное - время. На одну маску у нас уходит до трех часов".
Алексей Зайцев, координатор проекта по производству медицинских масок: "Также вот над этим проектом в такой инициативной группе работают более 6 производственников по Гомелю - у кого есть 3D-принтер. Печатают по собственной инициативе. И уже я собираю маски и помогаю их развозить".
Сейчас волонтеры готовят вторую партию 3D-масок-экранов.
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Первую партию медицинских масок-экранов, напечатанных на 3D-принтере, доставили в гомельские медучреждения
Социальный проект развернули волонтеры - студенты и преподаватели университета имени Франциска Скорины. Изделие одобрено для работы в системе здравоохранения....
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