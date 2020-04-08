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В БГУ подвели итоги конкурса "Лучшая студенческая научно-исследовательская лаборатория"

08.04.2020 16:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главная премия и 4 дополнительные  номинации - в таком формате конкурс проходит с 2012 года. Среди  49  участников лучшей стала лаборатория "Структуры и динамики биоразнообразия" под руководством старшего преподавателя кафедры зоологии биологического факультета Олега Синчука.

Олег Синчук, руководитель студенческой научно-исследовательской лаборатории "Структура и динамика биоразнообразия": "Мы изучаем виды чужеродные. То есть, попали к нам из других стран, других регионов. И они, безусловно, могут наносить определенный вред. Хороший пример - это колорадский жук. И мы изучаем, какие именно проникают, какой вред могут наносить нам как человеку, экономический, социальный. И это все ложится в основу "черной книги" инвазивных животных".

Также здесь занимаются и насекомыми. Лаборатория уже несколько лет сотрудничает с Нарочанским национальным парком и проводит для них специальные исследования. Материал для анализа заготавливают с лета, важно четко соблюдать правила  его хранения. 

Мария Баран, студентка 3 курса: "Правильнее хранить пауков в 70%-м спирте, в пробирках, желательно замораживать, чтобы они сохранились. Если взять какой-то другой материал, тот же самый формалин, то они обесцветятся".

Факультет географии и геоинформатики, как и биофак, славится своими лабораториями. Одна из них становилась победителем этого конкурса 5 лет подряд. В чем же их секрет?

Дмитрий Курлович, декан факультета географии и геоинформатики БГУ: "Секрет в том, что студенты, конечно же, участвуют в этих проектах, пишут научные публикации, участвуют в конкурсах, и каждый показатель учитывается в конкурсе и влияет на общее положение".

Научно-исследовательский проект может быть частью курсовой или дипломной работы. Некоторые исследования проводятся и по заказу предприятий.

Наталья Жуковская, руководитель студенческой научно-исследовательской лаборатории "ГИС-лаборатория": "Есть проекты по точному земледелию и много других проектов, которые выполняют студенты по личной инициативе. Один из таких интересных - это поиск мест для размещения ветроэнергетических установок согласно всем критериям".

Цель лабораторий - привлечь студентов в науку. И желающих много - около 40% учащихся БГУ хотят поучаствовать в работе над различными исследованиями. 

Василий Сафонов, проректор по научной работе: "Ежегодно при подведении итогов учитывается совокупность достижений, которые получили участники лаборатории, и поощряются победители в номинации. Это и позволяет нам выявить наиболее интересные лаборатории, какие-то находки, делиться между собой лучшим организаторам НИРС, и потом уже лучшие лаборатории представлять на поощрение более высокого уровня". 

В  этом году победой отмечены лаборатории факультета экологической медицины МГЭИ им. А. Д. Сахарова, факультета прикладной математики и информатики, физического факультета, исторического факультета, факультета международных отношений и факультета журналистики.  

 
 
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Главная премия и 4 дополнительные  номинации - в таком формате конкурс проходит с 2012 года. Среди  49  участников лучшей стала лаборатория "Структуры и динамики...
 
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