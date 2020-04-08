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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БГУ подвели итоги конкурса "Лучшая студенческая научно-исследовательская лаборатория" Главная премия и 4 дополнительные номинации - в таком формате конкурс проходит с 2012 года. Среди 49 участников лучшей стала лаборатория "Структуры и динамики...

Главная премия и 4 дополнительные номинации - в таком формате конкурс проходит с 2012 года. Среди 49 участников лучшей стала лаборатория "Структуры и динамики биоразнообразия" под руководством старшего преподавателя кафедры зоологии биологического факультетаТакже здесь занимаются и насекомыми. Лаборатория уже несколько лет сотрудничает с Нарочанским национальным парком и проводит для них специальные исследования. Материал для анализа заготавливают с лета, важно четко соблюдать правила его хранения.Факультет географии и геоинформатики, как и биофак, славится своими лабораториями. Одна из них становилась победителем этого конкурса 5 лет подряд. В чем же их секрет?Научно-исследовательский проект может быть частью курсовой или дипломной работы. Некоторые исследования проводятся и по заказу предприятий.Цель лабораторий - привлечь студентов в науку. И желающих много - около 40% учащихся БГУ хотят поучаствовать в работе над различными исследованиями.В этом году победой отмечены лаборатории факультета экологической медицины МГЭИ им. А. Д. Сахарова, факультета прикладной математики и информатики, физического факультета, исторического факультета, факультета международных отношений и факультета журналистики.