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Автобусов днем в Могилеве станет меньше - нет пассажиров

08.04.2020 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 9 апреля в Могилеве временно отменяют часть рейсов городских автобусов — тех, что ходят днем. А в час пик автобусы добавят, сообщает горисполком. В «Могилевоблавтотрансе» пояснили это падением пассажиропотка в межпиковое время.

Как долго будет действовать эта корректировка, пока не известно. По возникающим вопросам можно обращаться в диспетчерскую автобусного парка по телефонам: (8 0222) 65−31−50, 73−33−80.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как теперь будет ходить транспорт

В будни

№ марш-
рута		 Отменяются рейсы в межпиковое время Добавляются рейсы в часы «пик»

Время отправления (от конечного пункта)

 Время отправления (от конечного пункта)
1 «Ул. Фатина»: 05.28, 09.08, 09.25, 14.23, 14.46, 18.07, 19.55АП, 20.49,
22.12, 22.35АП, 23.58АП
«З-д Могилевтрансмаш»: 06.23, 10.03, 10.18, 15.19, 15.41, 19.02, 21.43, 23.06		 «Ул. Фатина»: 07.00, 08.48АП
«З-д Могилевтрансмаш»: 07.55
2 «УЗ Могилевская больница № 1»: 19.59, 21.17
«Пос. Броды»: 19.08, 20.31, 21.48АП		  
3 «Автовокзал»: 09.04, 18.09
«Райагропромтехника»: 09.41, 18.42АП		  
4 «М-н Казимировка»: 05.38, 08.40, 09.42, 10.38, 11.37, 14.28, 16.07, 16.21, 18.05, 22.17
«Ул. Златоустовского»: 08.41, 09.37, 10.39, 11.35АП, 12.34АП, 13.29, 15.09, 15.25, 19.01АП, 21.17		  
5 Рейсы не отменяются  
6 «Любужский лесопарк»: 14.23, 17.51, 18.53АП
«ЖД вокзал»: 14.59, 18.24		  
7 «Ул. Симонова»: 20.52, 22.20АП
«З-д Могилевтрансмаш»: 21.36
Отмена рейсов до д. Днепр: 08.40, 15.47		  
8 «СШ № 13»: 05.48, 08.16, 09.26, 10.36, 11.46АП, 13.01, 13.26, 14.14, 14.38, 15.24АП, 15.42, 15.48АП, 18.06, 19.16, 19.44, 20.27, 20.54, 21.10, 21.34, 22.03, 22.20АП, 23.10АП
«ЖД вокзал»: 06.06, 06.20, 08.51, 10.01, 11.12, 13.37, 14.02, 14.50, 15.14, 16.18, 18.41, 19.51, 20.20, 21.01, 21.29, 21.46, 22.38		  
9 Рейсы не отменяются  
10 «З-д Могилевлифтмаш»: 18.31
«Могилевское областное кадетское училище»: 17.53, 19.07АП		  
11 «Пос. Гребенево»: 17.56, 19.34
«М-н Юбилейный»: 17.08, 18.46, 20.21АП		  
12 «Обл. больница»: 05.36, 09.53, 16.20, 21.52
«М-н Юбилейный»: 09.22, 10.23АВ, 15.48, 21.21, 22.20АП		  
14 Рейсы не отменяются  
15 Рейсы не отменяются  
17 «ОАО Ольса»: 15.59, 17.18. 18.29АП
«З-д ЭМИС»: 15.21, 16.40, 17.56		  
18 «Ул. Фатина»: 22.10, 23.37
«Ул. 30 лет Победы»: 22.54, 00.16АП		  
19 Рейсы не отменяются  
20 «Пл. Орджоникидзе»: 21.39, 22.13, 23.09, 23.56АП
«З-д Вентзаготовок»: 22.05АП, 22.41, 23.38		  
21 Рейсы не отменяются  
22 Сокращается маршрут  
23 Рейсы не отменяются  
24 «СШ № 13»: 05.44, 09.41, 11.28АП, 22.16, 00.01АП
«Ул. Каштановая»: 05.41, 06.09, 10.34, 23.08		 «СШ № 13»: 08.06АП
«Ул. Каштановая»: 07.13
25 «Любужский лесопарк»: 6.05, 8.59, 16.13
«ЖД вокзал»: 6.30, 9.26АВ, 15.19		  
26 «ЖД вокзал»: 23.24, 00.24АП
«Пос. Малая Боровка»: 22.24, 23.27, 00.21АП		  
28 «М-н Казимировка»: 09.11, 10.53, 13.58, 15.39, 17.20АП
«Ул. Жемчужная»: 08.20, 09.59, 11.41АВ, 13.05, 14.46, 16.27		  
29 Рейсы не отменяются Пос. Ямницкий: 06.52, 08.23АП
М-н Юбилейный: 07:40
30 «М-н Казимировка»: 09.21, 09.57, 20.59, 22.22АП
«ОАО Ольса»: 08.42, 09.18, 09.59АВ, 10.35АВ, 21.43		  
31 Рейсы не отменяются  
32 Рейсы не отменяются  
34 «Автовокзал»: 15.40
«д. ГАИ»: 16.15		  
35 Рейсы не отменяются  
36 Рейсы не отменяются  
37 «Автовокзал»: 17.23
«д. Калиновая» 18.04АП		  
38 «Ул. Пысина»: 09.25, 12.56, 14.22, 15.51АП
З-д «ЭМИС»: 08.44, 10.10АВ, 12.15, 13.41, 15.10		  
39 Рейсы не отменяются  
40 «Ул. Фатина»: 8.19
З-д «ЭМИС»: 14.50		 «Ул. Фатина». 07.07, 08.50АП
З-д «ЭМИС»: 08.00
43 Рейсы не отменяются  
44 «М-н Казимировка»: 08.05, 10.03, 12.05АВ, 13.34, 15.28, 17.24АП
«Пос. Ямницкий»: 07.05, 09.03, 11.08, 14.29, 16.27		  
46 Рейсы не отменяются  
50 Сокращается маршрут

В выходные

№ мар-
шрута		 Отменяются рейсы
Время отправления от конечного пункта
2 Сокращается маршрут в выходные дни
3 Рейсы не отменяются
4 «М-н Казимировка»: 07.24, 16.48, 17.18, 19.45АП, 23.51АП
«Ул. Златоустовского»: 15.45, 16.07, 17.45АП, 18.15АП, 18.47, 23.00
6 Сокращается маршрут до Любужского лесопарка
8 «СШ № 13»: 09.19, 10.32, 11.44, 12.56, 14.06АП
«ЖД вокзал»: 09.55, 11.08, 12.20, 13.32
9 «Ул. 30 лет Победы»: 14.54, 16.10, 17.26, 18.45, 19.56АП
«Пос. Пашково»: 15.33, 16.49, 18.05, 19.23
10 Рейсы не отменяются
11 Рейсы не отменяются
12 «Обл. больница»: 06.54, 07.59, 09.08, 10.13, 12.22, 13.31, 14.40, 15.49, 16.58, 18.07, 20.13
«М-н Юбилейный»: 06.23, 07.28, 08.35, 09.41, 10.45АВ, 11.49, 12.58, 14.07, 15.16, 16.25, 17.34, 18.39АВ, 19.41, 20.43АП
14 Рейсы не отменяются
20 «Пл. Орджоникидзе»: 22.21
«З-д Вентзаготовок»: 21.55, 22.50АП
21 Рейсы не отменяются
23 Рейсы не отменяются
24 Рейсы не отменяются
26 Рейсы не отменяются
28 Рейсы не отменяются
29 Рейсы не отменяются
30 Рейсы не отменяются
31 Рейсы не отменяются
32 Рейсы не отменяются
34 Рейсы не отменяются
35 Рейсы не отменяются
37 Рейсы не отменяются
38 Рейсы не отменяются
39 Рейсы не отменяются
40 «Ул. Фатина»: 09.08, 10.55, 12.40, 14.23АП, 15.39, 17.40, 19.23АП
З-д «ЭМИС»: 10.01, 11.48, 13.33, 16.32, 18.33
41 «УЗ Могилевская больница № 1»: 06.21, 07.55, 09.36, 11.17АП, 12.15, 13.56, 15.37АП
«Могилевское областное кадетское училище»: 07.10, 08.48, 10.29, 13.08, 14.49
44 Сокращается маршрут в выходные дни
45 Рейсы не отменяются
46 Рейсы не отменяются

 
Теги: Могилев
 
 
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