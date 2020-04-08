Автобусов днем в Могилеве станет меньше - нет пассажиров
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Источник материала:
Tut.by
С 9 апреля в Могилеве временно отменяют часть рейсов городских автобусов — тех, что ходят днем. А в час пик автобусы добавят, горисполком. В «Могилевоблавтотрансе» пояснили это падением пассажиропотка в межпиковое время. сообщает
Как долго будет действовать эта корректировка, пока не известно. По возникающим вопросам можно обращаться в диспетчерскую автобусного парка по телефонам: (8 0222) 65−31−50, 73−33−80.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Как теперь будет ходить транспорт
В будни
№ марш-
рута Отменяются рейсы в межпиковое время
Добавляются рейсы в часы «пик»
Время отправления (от конечного пункта)
Время отправления (от конечного пункта)
1
«Ул. Фатина»: 05.28, 09.08, 09.25, 14.23, 14.46, 18.07, 19.55АП, 20.49,
22.12, 22.35АП, 23.58АП
«З-д Могилевтрансмаш»: 06.23, 10.03, 10.18, 15.19, 15.41, 19.02, 21.43, 23.06 «Ул. Фатина»: 07.00, 08.48АП
«З-д Могилевтрансмаш»: 07.55
2
«УЗ Могилевская больница № 1»: 19.59, 21.17
«Пос. Броды»: 19.08, 20.31, 21.48АП
3
«Автовокзал»: 09.04, 18.09
«Райагропромтехника»: 09.41, 18.42АП
4
«М-н Казимировка»: 05.38, 08.40, 09.42, 10.38, 11.37, 14.28, 16.07, 16.21, 18.05, 22.17
«Ул. Златоустовского»: 08.41, 09.37, 10.39, 11.35АП, 12.34АП, 13.29, 15.09, 15.25, 19.01АП, 21.17
5
Рейсы не отменяются
6
«Любужский лесопарк»: 14.23, 17.51, 18.53АП
«ЖД вокзал»: 14.59, 18.24
7
«Ул. Симонова»: 20.52, 22.20АП
«З-д Могилевтрансмаш»: 21.36
Отмена рейсов до д. Днепр: 08.40, 15.47
8
«СШ № 13»: 05.48, 08.16, 09.26, 10.36, 11.46АП, 13.01, 13.26, 14.14, 14.38, 15.24АП, 15.42, 15.48АП, 18.06, 19.16, 19.44, 20.27, 20.54, 21.10, 21.34, 22.03, 22.20АП, 23.10АП
«ЖД вокзал»: 06.06, 06.20, 08.51, 10.01, 11.12, 13.37, 14.02, 14.50, 15.14, 16.18, 18.41, 19.51, 20.20, 21.01, 21.29, 21.46, 22.38
9
Рейсы не отменяются
10
«З-д Могилевлифтмаш»: 18.31
«Могилевское областное кадетское училище»: 17.53, 19.07АП
11
«Пос. Гребенево»: 17.56, 19.34
«М-н Юбилейный»: 17.08, 18.46, 20.21АП
12
«Обл. больница»: 05.36, 09.53, 16.20, 21.52
«М-н Юбилейный»: 09.22, 10.23АВ, 15.48, 21.21, 22.20АП
14
Рейсы не отменяются
15
Рейсы не отменяются
17
«ОАО Ольса»: 15.59, 17.18. 18.29АП
«З-д ЭМИС»: 15.21, 16.40, 17.56
18
«Ул. Фатина»: 22.10, 23.37
«Ул. 30 лет Победы»: 22.54, 00.16АП
19
Рейсы не отменяются
20
«Пл. Орджоникидзе»: 21.39, 22.13, 23.09, 23.56АП
«З-д Вентзаготовок»: 22.05АП, 22.41, 23.38
21
Рейсы не отменяются
22
Сокращается маршрут
23
Рейсы не отменяются
24
«СШ № 13»: 05.44, 09.41, 11.28АП, 22.16, 00.01АП
«Ул. Каштановая»: 05.41, 06.09, 10.34, 23.08 «СШ № 13»: 08.06АП
«Ул. Каштановая»: 07.13
25
«Любужский лесопарк»: 6.05, 8.59, 16.13
«ЖД вокзал»: 6.30, 9.26АВ, 15.19
26
«ЖД вокзал»: 23.24, 00.24АП
«Пос. Малая Боровка»: 22.24, 23.27, 00.21АП
28
«М-н Казимировка»: 09.11, 10.53, 13.58, 15.39, 17.20АП
«Ул. Жемчужная»: 08.20, 09.59, 11.41АВ, 13.05, 14.46, 16.27
29
Рейсы не отменяются
Пос. Ямницкий: 06.52, 08.23АП
М-н Юбилейный: 07:40
30
«М-н Казимировка»: 09.21, 09.57, 20.59, 22.22АП
«ОАО Ольса»: 08.42, 09.18, 09.59АВ, 10.35АВ, 21.43
31
Рейсы не отменяются
32
Рейсы не отменяются
34
«Автовокзал»: 15.40
«д. ГАИ»: 16.15
35
Рейсы не отменяются
36
Рейсы не отменяются
37
«Автовокзал»: 17.23
«д. Калиновая» 18.04АП
38
«Ул. Пысина»: 09.25, 12.56, 14.22, 15.51АП
З-д «ЭМИС»: 08.44, 10.10АВ, 12.15, 13.41, 15.10
39
Рейсы не отменяются
40
«Ул. Фатина»: 8.19
З-д «ЭМИС»: 14.50 «Ул. Фатина». 07.07, 08.50АП
З-д «ЭМИС»: 08.00
43
Рейсы не отменяются
44
«М-н Казимировка»: 08.05, 10.03, 12.05АВ, 13.34, 15.28, 17.24АП
«Пос. Ямницкий»: 07.05, 09.03, 11.08, 14.29, 16.27
46
Рейсы не отменяются
50
Сокращается маршрут
В выходные
№ мар-
шрута
Отменяются рейсы
Время отправления от конечного пункта
2
Сокращается маршрут в выходные дни
3
Рейсы не отменяются
4
«М-н Казимировка»: 07.24, 16.48, 17.18, 19.45АП, 23.51АП
«Ул. Златоустовского»: 15.45, 16.07, 17.45АП, 18.15АП, 18.47, 23.00
6
Сокращается маршрут до Любужского лесопарка
8
«СШ № 13»: 09.19, 10.32, 11.44, 12.56, 14.06АП
«ЖД вокзал»: 09.55, 11.08, 12.20, 13.32
9
«Ул. 30 лет Победы»: 14.54, 16.10, 17.26, 18.45, 19.56АП
«Пос. Пашково»: 15.33, 16.49, 18.05, 19.23
10
Рейсы не отменяются
11
Рейсы не отменяются
12
«Обл. больница»: 06.54, 07.59, 09.08, 10.13, 12.22, 13.31, 14.40, 15.49, 16.58, 18.07, 20.13
«М-н Юбилейный»: 06.23, 07.28, 08.35, 09.41, 10.45АВ, 11.49, 12.58, 14.07, 15.16, 16.25, 17.34, 18.39АВ, 19.41, 20.43АП
14
Рейсы не отменяются
20
«Пл. Орджоникидзе»: 22.21
«З-д Вентзаготовок»: 21.55, 22.50АП
21
Рейсы не отменяются
23
Рейсы не отменяются
24
Рейсы не отменяются
26
Рейсы не отменяются
28
Рейсы не отменяются
29
Рейсы не отменяются
30
Рейсы не отменяются
31
Рейсы не отменяются
32
Рейсы не отменяются
34
Рейсы не отменяются
35
Рейсы не отменяются
37
Рейсы не отменяются
38
Рейсы не отменяются
39
Рейсы не отменяются
40
«Ул. Фатина»: 09.08, 10.55, 12.40, 14.23АП, 15.39, 17.40, 19.23АП
З-д «ЭМИС»: 10.01, 11.48, 13.33, 16.32, 18.33
41
«УЗ Могилевская больница № 1»: 06.21, 07.55, 09.36, 11.17АП, 12.15, 13.56, 15.37АП
«Могилевское областное кадетское училище»: 07.10, 08.48, 10.29, 13.08, 14.49
44
Сокращается маршрут в выходные дни
45
Рейсы не отменяются
46
Рейсы не отменяются
Теги
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Могилев
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