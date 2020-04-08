Автобусов днем в Могилеве станет меньше - нет пассажиров

Источник материала: Tut.by

С 9 апреля в Могилеве временно отменяют часть рейсов городских автобусов — тех, что ходят днем. А в час пик автобусы добавят, сообщает горисполком. В «Могилевоблавтотрансе» пояснили это падением пассажиропотка в межпиковое время.

Как долго будет действовать эта корректировка, пока не известно. По возникающим вопросам можно обращаться в диспетчерскую автобусного парка по телефонам: (8 0222) 65−31−50, 73−33−80.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как теперь будет ходить транспорт

В будни

№ марш-

рута Отменяются рейсы в межпиковое время Добавляются рейсы в часы «пик» Время отправления (от конечного пункта) Время отправления (от конечного пункта) 1 «Ул. Фатина»: 05.28, 09.08, 09.25, 14.23, 14.46, 18.07, 19.55АП, 20.49,

22.12, 22.35АП, 23.58АП

«З-д Могилевтрансмаш»: 06.23, 10.03, 10.18, 15.19, 15.41, 19.02, 21.43, 23.06 «Ул. Фатина»: 07.00, 08.48АП

«З-д Могилевтрансмаш»: 07.55 2 «УЗ Могилевская больница № 1»: 19.59, 21.17

«Пос. Броды»: 19.08, 20.31, 21.48АП 3 «Автовокзал»: 09.04, 18.09

«Райагропромтехника»: 09.41, 18.42АП 4 «М-н Казимировка»: 05.38, 08.40, 09.42, 10.38, 11.37, 14.28, 16.07, 16.21, 18.05, 22.17

«Ул. Златоустовского»: 08.41, 09.37, 10.39, 11.35АП, 12.34АП, 13.29, 15.09, 15.25, 19.01АП, 21.17 5 Рейсы не отменяются 6 «Любужский лесопарк»: 14.23, 17.51, 18.53АП

«ЖД вокзал»: 14.59, 18.24 7 «Ул. Симонова»: 20.52, 22.20АП

«З-д Могилевтрансмаш»: 21.36

Отмена рейсов до д. Днепр: 08.40, 15.47 8 «СШ № 13»: 05.48, 08.16, 09.26, 10.36, 11.46АП, 13.01, 13.26, 14.14, 14.38, 15.24АП, 15.42, 15.48АП, 18.06, 19.16, 19.44, 20.27, 20.54, 21.10, 21.34, 22.03, 22.20АП, 23.10АП

«ЖД вокзал»: 06.06, 06.20, 08.51, 10.01, 11.12, 13.37, 14.02, 14.50, 15.14, 16.18, 18.41, 19.51, 20.20, 21.01, 21.29, 21.46, 22.38 9 Рейсы не отменяются 10 «З-д Могилевлифтмаш»: 18.31

«Могилевское областное кадетское училище»: 17.53, 19.07АП 11 «Пос. Гребенево»: 17.56, 19.34

«М-н Юбилейный»: 17.08, 18.46, 20.21АП 12 «Обл. больница»: 05.36, 09.53, 16.20, 21.52

«М-н Юбилейный»: 09.22, 10.23АВ, 15.48, 21.21, 22.20АП 14 Рейсы не отменяются 15 Рейсы не отменяются 17 «ОАО Ольса»: 15.59, 17.18. 18.29АП

«З-д ЭМИС»: 15.21, 16.40, 17.56 18 «Ул. Фатина»: 22.10, 23.37

«Ул. 30 лет Победы»: 22.54, 00.16АП 19 Рейсы не отменяются 20 «Пл. Орджоникидзе»: 21.39, 22.13, 23.09, 23.56АП

«З-д Вентзаготовок»: 22.05АП, 22.41, 23.38 21 Рейсы не отменяются 22 Сокращается маршрут 23 Рейсы не отменяются 24 «СШ № 13»: 05.44, 09.41, 11.28АП, 22.16, 00.01АП

«Ул. Каштановая»: 05.41, 06.09, 10.34, 23.08 «СШ № 13»: 08.06АП

«Ул. Каштановая»: 07.13 25 «Любужский лесопарк»: 6.05, 8.59, 16.13

«ЖД вокзал»: 6.30, 9.26АВ, 15.19 26 «ЖД вокзал»: 23.24, 00.24АП

«Пос. Малая Боровка»: 22.24, 23.27, 00.21АП 28 «М-н Казимировка»: 09.11, 10.53, 13.58, 15.39, 17.20АП

«Ул. Жемчужная»: 08.20, 09.59, 11.41АВ, 13.05, 14.46, 16.27 29 Рейсы не отменяются Пос. Ямницкий: 06.52, 08.23АП

М-н Юбилейный: 07:40 30 «М-н Казимировка»: 09.21, 09.57, 20.59, 22.22АП

«ОАО Ольса»: 08.42, 09.18, 09.59АВ, 10.35АВ, 21.43 31 Рейсы не отменяются 32 Рейсы не отменяются 34 «Автовокзал»: 15.40

«д. ГАИ»: 16.15 35 Рейсы не отменяются 36 Рейсы не отменяются 37 «Автовокзал»: 17.23

«д. Калиновая» 18.04АП 38 «Ул. Пысина»: 09.25, 12.56, 14.22, 15.51АП

З-д «ЭМИС»: 08.44, 10.10АВ, 12.15, 13.41, 15.10 39 Рейсы не отменяются 40 «Ул. Фатина»: 8.19

З-д «ЭМИС»: 14.50 «Ул. Фатина». 07.07, 08.50АП

З-д «ЭМИС»: 08.00 43 Рейсы не отменяются 44 «М-н Казимировка»: 08.05, 10.03, 12.05АВ, 13.34, 15.28, 17.24АП

«Пос. Ямницкий»: 07.05, 09.03, 11.08, 14.29, 16.27 46 Рейсы не отменяются 50 Сокращается маршрут

В выходные

№ мар-

шрута Отменяются рейсы Время отправления от конечного пункта 2 Сокращается маршрут в выходные дни 3 Рейсы не отменяются 4 «М-н Казимировка»: 07.24, 16.48, 17.18, 19.45АП, 23.51АП

«Ул. Златоустовского»: 15.45, 16.07, 17.45АП, 18.15АП, 18.47, 23.00 6 Сокращается маршрут до Любужского лесопарка 8 «СШ № 13»: 09.19, 10.32, 11.44, 12.56, 14.06АП

«ЖД вокзал»: 09.55, 11.08, 12.20, 13.32 9 «Ул. 30 лет Победы»: 14.54, 16.10, 17.26, 18.45, 19.56АП

«Пос. Пашково»: 15.33, 16.49, 18.05, 19.23 10 Рейсы не отменяются 11 Рейсы не отменяются 12 «Обл. больница»: 06.54, 07.59, 09.08, 10.13, 12.22, 13.31, 14.40, 15.49, 16.58, 18.07, 20.13

«М-н Юбилейный»: 06.23, 07.28, 08.35, 09.41, 10.45АВ, 11.49, 12.58, 14.07, 15.16, 16.25, 17.34, 18.39АВ, 19.41, 20.43АП 14 Рейсы не отменяются 20 «Пл. Орджоникидзе»: 22.21

«З-д Вентзаготовок»: 21.55, 22.50АП 21 Рейсы не отменяются 23 Рейсы не отменяются 24 Рейсы не отменяются 26 Рейсы не отменяются 28 Рейсы не отменяются 29 Рейсы не отменяются 30 Рейсы не отменяются 31 Рейсы не отменяются 32 Рейсы не отменяются 34 Рейсы не отменяются 35 Рейсы не отменяются 37 Рейсы не отменяются 38 Рейсы не отменяются 39 Рейсы не отменяются 40 «Ул. Фатина»: 09.08, 10.55, 12.40, 14.23АП, 15.39, 17.40, 19.23АП

З-д «ЭМИС»: 10.01, 11.48, 13.33, 16.32, 18.33 41 «УЗ Могилевская больница № 1»: 06.21, 07.55, 09.36, 11.17АП, 12.15, 13.56, 15.37АП

«Могилевское областное кадетское училище»: 07.10, 08.48, 10.29, 13.08, 14.49 44 Сокращается маршрут в выходные дни 45 Рейсы не отменяются 46 Рейсы не отменяются