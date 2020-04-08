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В Норильск поставлены 254 лифта "Могилевлифтмаш"

08.04.2020 18:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Норильск по Северному морскому пути поставлены 254 лифта "Могилевлифтмаш", сообщает посольство Беларуси в России. Белорусские лифты планируется установить в многоквартирных домах Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

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В Норильск по Северному морскому пути поставлены 254 лифта "Могилевлифтмаш", сообщает посольство Беларуси в России. Белорусские лифты планируется установить в...
 
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