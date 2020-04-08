Победим пандемию вместе: как инициативные белорусы помогают медикам

Источник материала: Единство

Тем временем белорусы объединились в борьбе с пандемией. Одни поддерживают медиков морально: выставляют в интернет фотографии с хэштегами благодарности, снимают позитивные видеоролики. Другие шьют маски, организуют бесплатное питание, собирают денежные средства. Отрадно, что с каждым днем людей, желающих помочь, становится все больше.

«В этой непростой ситуации не могла бездействовать»

В адрес главного врача Борисовской ЦРБ обратилась минчанка М.М. Портнова с просьбой принять их благотворительную финансовую помощь, которая будет перечислена на р/с Борисовской ЦРБ для приобретения необходимых средств защиты и изделий медицинского назначения.

Оказалось, что Мария Портнова, которая имела бизнес в швейном деле, давно следит за складывающейся ситуацией и не смогла бездействовать. Изначально было решено помогать продуктами питания. Позже выяснилось, что больницам было бы гораздо ценнее получить денежную помощь на приобретение изделий медицинского назначения для медперсонала (дезинфектантов, респираторов, масок, перчаток). Сын посоветовал выйти на платформу molamola.by, где можно осуществлять денежные сборы и перечисления. С этого все и началось. Минчанка призналась, что ранее никогда не занималась организацией благотворительной помощи, но оказалось, что это совсем несложно. Тем более что ее инициативу поддержали близкие и друзья: кто-то писал посты, кто-то закупал продукты.

Первый «транш» поддержки был направлен в Городскую инфекционную клиническую больницу г. Минска.

– Мы получили более 860 платежей на сумму от 5 до 500 рублей – фантастика! Спасибо каждому. Искренне желаю всем здоровья и чтобы ваше добро вернулось вам и вашим близким, – не стесняясь эмоций, сказала Мария.

Общая сумма, которую удалось собрать за фактически 2 недели, составила немногим более 20 тыс. рублей. Мария сама связывалась с медучреждениями, которые, по ее словам, оказались в авангарде борьбы с эпидемией. Среди них – больницы Витебска, Минска, Буда-Кошелева и Борисова.

– Старалась связываться с юристом или бухгалтером учреждения, ведь понимаю, что главврачей в данной ситуации отвлекать нельзя. Приятно, что Борисовская ЦРБ встретила мою инициативу положительно. Сотрудники больницы были открыты для получения помощи, и мы заключили договор на 2,5 тыс. рублей. Деньги перечислены, – рассказала Мария.

«Бесплатно кормим работников скорой помощи»

– Сейчас то время, когда сложно всем, но все же стоит признать, что работники медицины сейчас загружены больше остальных. Радует, что все это понимают. Мы тоже решили сделать доброе дело и оказать посильную поддержку тем, кто трудится сутками, – рассказали в одном из борисовских кафе.

В заведении работает обеденная линия быстрого обслуживания, и сотрудники кафе ежедневно обслуживают до 10 работников со станции скорой помощи бесплатно. Кроме этого, у кафе налажено сотрудничество с одной из сетей аптек, ведь у провизоров также большая нагрузка. Ежедневно им отвозят полноценные горячие обеды с 50-процентной скидкой. Так как заведение общепита находится в центре города, это очень удобно.

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В реалиях сегодняшнего дня абсолютно не важно, что именно ты сделал для того, чтобы помочь в борьбе с пандемией: перечислил ли деньги, организовал питание или просто выполнил те рекомендации, которые советуют медики. Важно лишь то, что люди объединились. Чувствуя колоссальную поддержку населения, и медикам гораздо проще выполнять свою работу, и людям спокойнее от того, что они поддержали, помогли.

Уважаемые жители города Борисова!

Если вы хотите оказать помощь в области охраны здоровья населения в сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке, напоминаем банковские реквизиты:

УЗ «Борисовская центральная районная больница»

р/с BY74AKBB36420000023056200000

БИК AKBBBY2X, УНП 600135902

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Назначение платежа: Приобретение изделий мед. назначения, мягкого инвентаря, иные цели.

УЗ «Борисовская больница №2»

в лице главного врача Павла Валерьевича Хатько,

действующего на основании Устава.

Юридический адрес: 222514, Минская обл., г. Борисов, ул. Лопатина, 170

УНП 691908882 ОКПО 304565656000

р/с BY26AKBB36420000023476200000 в

ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ № 612 в г. Борисове

БИК AKBBBY2X

Назначение платежа: Приобретение изделий мед. назначения, мягкого инвентаря, иные цели.

Татьяна САКОВИЧ