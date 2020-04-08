Леса в Могилевском районе закрыты для посещения: есть опасность пожаров

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе сегодня, 8 апреля, начал действовать запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в Могилевском лесхозе. Запрет связан с опасностью возникновения лесных пожаров.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Запрещено посещать леса во всей Гомельской области, в семи районах Брестской, двух — Минской и одном — Гродненской областей. В Витебской области ограничений нет.

Всего с начала года произошло уже 208 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Министерстве лесного хозяйства пояснили, что негативное влияние на ситуацию оказало отсутствие климатической зимы: не было осадков — в почве не хватает влаги. При этом основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор: люди выжигают сухую растительность, нарушая при этом требования безопасности. В связи со сложной обстановкой государственную лесную охрану перевели на усиленный вариант несения службы.

В Минлесхозе напомнили, что нарушение запрета на посещение лесов грозит штрафом до 25 базовых величин (675 рублей. — Прим. TUT.BY).

Узнать, посещение каких лесов под запретом, можно на интерактивной карте ведомства.