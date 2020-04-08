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Леса в Могилевском районе закрыты для посещения: есть опасность пожаров
08.04.2020 18:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе сегодня, 8 апреля, начал действовать запрет на посещение лесов. Об этом
Запрещено посещать леса во всей Гомельской области, в семи районах Брестской, двух — Минской и одном — Гродненской областей. В Витебской области ограничений нет.
Всего с начала года произошло уже 208 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Министерстве лесного хозяйства пояснили, что негативное влияние на ситуацию оказало отсутствие климатической зимы: не было осадков — в почве не хватает влаги. При этом основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор: люди выжигают сухую растительность, нарушая при этом требования безопасности. В связи со сложной обстановкой государственную лесную охрану перевели на усиленный вариант несения службы.
В Минлесхозе напомнили, что нарушение запрета на посещение лесов грозит штрафом до 25 базовых величин (675 рублей. — Прим. TUT.BY).
Узнать, посещение каких лесов под запретом, можно на
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Запрет начал действовать уже сегодня, 8 апреля.
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