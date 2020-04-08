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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый музей, детский садик и отремонтированный ЗАГС! Червень готовится к областным "Дожинкам" Новый краеведческий музей, детский садик и отремонтированный ЗАГС! Червень готовится к областным "Дожинкам" - они пройдут в городе этой осенью, а своеобразным...

Новый краеведческий музей, детский садик и отремонтированный ЗАГС! Червень готовится к областным "Дожинкам" - они пройдут в городе этой осенью, а своеобразным подарком для местных жителей станут новые и реконструированные социальные объекты и дороги. Сейчас на главной площади в райцентре идут строительные работы. В сквере около райисполкома восстанавливают пешеходные дорожки, скамейки, заборы. Также идет озеленение всей центральной части - высаживают деревья и цветы в кашпо. Рядом со сквером продолжается строительство нового краеведческого музея, а отремонтированный ЗАГС в мае примет первых молодых. Праздник хлеборобов Минской области пройдет в Червене в октябре - после сбора урожая.