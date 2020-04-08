ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спиртзавод в Ивановском районе будет выпускать антисептик для рук

08.04.2020 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Предприятия Бреста переходят на выпуск масок и дезинфицирующих средств, сообщает газета «Брестский вестник» со ссылкой на первого зампредседа горисполкома Вадима Кравчука.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: goodhouse.ru

«В сложившейся эпидемиологической ситуации предприятия переориентируются, чтобы обеспечить производство защитных средств в достаточном объеме», — подчеркнул Вадим Кравчук.

В частности, завод «Белалко» наладит выпуск дезинфицирующего средства для обработки рук. Предприятие получило лицензию на его временное изготовление. Выпуском продукции займется филиал в Ивановском районе — Бродницкий спиртзавод.

Закуплено и установлено нужное оборудование, прошла государственная регистрация. В сутки планируется производить 500 дал дезсредства в пятилитровых емкостях. Реализовывать продукцию намечено через аптечные сети «Фармации». Ожидают, что до конца недели заказчикам будут отгружены первые партии товара.

Пошивом защитных повязок для лица из давальческого и собственного сырья в Бресте занимаются пять частных предприятий — «Панда», «Нелва», «Витторияквин», «Бурси», «ЛаВелаХэппи». Готовы подключиться «Промбрис» и «Николь Мореф». Маски изготавливаются для медицинских учреждений, реализации населению в аптеках и торговых объектах. В сутки сейчас в областном центре шьют 100 тысяч штук. По мере спроса объемы будут наращивать, мощности предприятий это позволяют

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятия Бреста переходят на выпуск масок и дезсредств
 
Новости дня
Новости общества
 
В БГУ подвели итоги конкурса "Лучшая студенческая научно-исследовательская лаборатория"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика