Спиртзавод в Ивановском районе будет выпускать антисептик для рук

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Предприятия Бреста переходят на выпуск масок и дезинфицирующих средств, сообщает газета «Брестский вестник» со ссылкой на первого зампредседа горисполкома Вадима Кравчука.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: goodhouse.ru

«В сложившейся эпидемиологической ситуации предприятия переориентируются, чтобы обеспечить производство защитных средств в достаточном объеме», — подчеркнул Вадим Кравчук.

В частности, завод «Белалко» наладит выпуск дезинфицирующего средства для обработки рук. Предприятие получило лицензию на его временное изготовление. Выпуском продукции займется филиал в Ивановском районе — Бродницкий спиртзавод.

Закуплено и установлено нужное оборудование, прошла государственная регистрация. В сутки планируется производить 500 дал дезсредства в пятилитровых емкостях. Реализовывать продукцию намечено через аптечные сети «Фармации». Ожидают, что до конца недели заказчикам будут отгружены первые партии товара.

Пошивом защитных повязок для лица из давальческого и собственного сырья в Бресте занимаются пять частных предприятий — «Панда», «Нелва», «Витторияквин», «Бурси», «ЛаВелаХэппи». Готовы подключиться «Промбрис» и «Николь Мореф». Маски изготавливаются для медицинских учреждений, реализации населению в аптеках и торговых объектах. В сутки сейчас в областном центре шьют 100 тысяч штук. По мере спроса объемы будут наращивать, мощности предприятий это позволяют