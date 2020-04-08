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В Минске пополнился парк сервиса по шерингу

08.04.2020 18:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теперь и электровелосипеды! Сервис кикшеринга в Минске расширил парк - сейчас в аренду будут сдавать байки с автоматической докруткой педалей. Электронный механизм дает возможность самостоятельно разгоняться, но в необходимый момент включает подкрутку, чтобы велосипедисту было легче преодолевать подъемы. Пополнятся новыми моделями и электросамокаты. Их количество планируют увеличить более чем в 2 раза - до 600. Желтые велосипеды  также уже появляются в городе. За зиму они прошли техническое обслуживание, а мобильное приложение по их аренде сделали более удобным в использовании.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь и электровелосипеды! Сервис кикшеринга в Минске расширил парк - сейчас в аренду будут сдавать байки с автоматической докруткой педалей. Электронный...
 
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