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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия онлайн Виртуальные мастер-классы для реальных хобби. Центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия и онлайн. Преподаватели создают видеоуроки и...

Виртуальные мастер-классы для реальных хобби. Центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия и онлайн. Преподаватели создают видеоуроки и организуют трансляции в социальных сетях. Например, в столичном Дворце детей и молодежи "Золак" работает виртуальная школа экологии. Ученики, которые участвуют в волонтерском экодвижении, теперь выполняют задания в новом формате. Также для учеников на время продления весенних каникул организуют онлайн-выставки и экскурсии.