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Антиобраз

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как внедрить в гардероб комбинезон-милитари Антиобраз Красные яркие аксессуары сразу же бросаются в глаза. И в них-то как раз-таки и проблема. Между собой они, конечно же, дружат. Дружат и по цвету с одеждой. Но...

Красные яркие аксессуары сразу же бросаются в глаза. И в них-то как раз-таки и проблема. Между собой они, конечно же, дружат. Дружат и по цвету с одеждой. Но по стилю - конфликт. Умка и туфли - это классика, даже с претензией на вечер. В то время как комбинезон - это стиль милитари: динамика, спорт и никакой романтики. Усугубляют ситуацию и очки на голове. Так носить не нужно. Это все-таки не обруч, это очки.Стиль милитари - не только для энергичных бунтарок и независимых феминисток. На контрасте он способен подчеркнуть женственность и беззащитность. Поэтому кутюрье снова и снова обыгрывают военную форму в моде.В этом сезоне часто встречаются лаконичные платья с погонами, милитари-брюки, шорты с отворотами, юбки-трапеции, а также комбинезоны, парки, пальто с военной фурнитурой и жестким кроем.Главные признаки милитари - защитные оттенки, декор в виде молний и карманов, плотные ткани.Комбинезон милитари не обязательно миксовать с грубыми ботинками, его можно сочетать и с вещами других стилей, но близкими по духу. Например, с кофтой на тему униформы для колледжа. Плюс кроссовки. А это отсыл к спорту, динамика. Поэтому весь образ хорошо складывается.А вот таким образом можно внедрить комбинезон-милитари в гардероб для офиса. Нам помогает клубный жакет в полоску, с эмблемой и золотыми пуговицами. Это тоже униформа. Собирают образ и делают его более строгим и деловым лоферы.Аксессуары должны сочетаться с одеждой не только по цвету, но и по стилю. И это явно не тот случай. Военный комбинезон составляет крепкую коалицию с джемпером олд-скул и базовыми кроссовками. А с клубным жакетом и лоферами он приобретает деловой вид.