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В РНПЦ трансплантации органов и тканей проходит испытание оборудование для хранения и пересадки донорских органов
08.04.2020 21:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУровень медицины сегодня оценивают по качеству и доступности услуг. Медоборудование открывает новые возможности и для пациентов, и для докторов. За последние двадцать лет в этой сфере произошла революция, связанная в первую очередь с использованием цифровых технологий. И сегодня многие наши компании уже в топе главных продавцов аппаратуры для медцентров в мире. Взять хотя бы лазерные технологии, здесь заказчики из Китая, Саудовской Аравии и Японии.
О секрете успеха IT-компаний Светлана Лукьянюк.
Сегодня медицинское оборудование становится все более точным, эффективным и безопасным
Рынок технологий постоянно обновляется. Для того чтобы успешно практиковать, необходимо постоянное изучение возможностей новой техники. На сегодняшний день медицина в Беларуси - одно из самых передовых направлений, которое востребовано не только самими белорусами, но и зарубежными потребителями. В белорусские клиники приезжают лечиться из Германии, Штатов, Израиля, Азии. Но не только это. Уже сегодня и оборудование наше активно покупается на мировых рынках.
Компания лазерных технологий, где научная школа и производство, уже зарекомендовала себя на нашем рынке. Она и разработчик, и изготовитель. Новое слово в косметологии сегодня доступно не только в столице, но и в районных клиниках. Ждут его также и в Японии, Китае и Саудовской Аравии. Это клиника Минска. Мы заглянули в одну из частных клиник, где каждый день используют лазеры. Николай Яковец говорит: лазеры - это возможность для хирурга предсказуемо и безопасно для пациента провести эффективную процедуру. Лазерные приборы высокоточные, обеспечивают повторяемость настроек. Чтобы разобраться, что сегодня нужно врачам, нужно постоянно быть в курсе всех мировых новинок.
Белорусов выбирают на рынке и за хорошее сервисное обслуживание
Да, важно сделать отличный прибор, но не менее важна и быстрая помощь в обслуживании. Специалисты дежурят круглые сутки, ведь позвонить могут и с другого часового пояса. В РНПЦ трансплантологии сейчас проходит испытание оборудование для хранения и пересадки донорских органов. Обкатка займет до двух лет. Создала ее в этих стенах компания лазерных технологий. Свое слово в обновлении технической базы готов сказать и IT-сектор. Например, дополненная реальность, нейронавигатор для хирургов. 3D-принтер цифрового стоматолога в помощь врачу для изготовления имплантов, а паспорт легких сразу определит дыхание и поставит диагноз.
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В РНПЦ трансплантации органов и тканей проходит испытание оборудование для хранения и пересадки донорских органов
Уровень медицины сегодня оценивают по качеству и доступности услуг. Медоборудование открывает новые возможности и для пациентов, и для докторов. За последние...
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