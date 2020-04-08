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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Mark Formelle перепрофилировал свое производство на изготовление медицинских масок и защитных костюмов Mark Formelle полностью перепрофилировал свое производство на изготовление медицинских масок и защитных костюмов для врачей. Напомним, задачу полностью закрыть...

Mark Formelle полностью перепрофилировал свое производство на изготовление медицинских масок и защитных костюмов для врачей. Напомним, задачу полностью закрыть потребности медиков в средствах индивидуальной защиты накануне поставил Глава государства. Пока мощности предприятия позволяют ежедневно выпускать 50 тысяч масок. В ближайшие дни объемы планируют нарастить вдвое. Об этом сегодня рассказал губернатор Минской области во время посещения производства.Что же касается защитных костюмов для врачей, то их объем производства на этом предприятии нарастят до 75 тысяч комплектов в неделю.