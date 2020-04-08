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Mark Formelle перепрофилировал свое производство на изготовление медицинских масок и защитных костюмов

08.04.2020 19:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Mark Formelle полностью перепрофилировал свое производство на изготовление медицинских масок  и защитных костюмов для врачей. Напомним, задачу полностью закрыть потребности медиков в средствах индивидуальной защиты  накануне поставил Глава государства. Пока мощности предприятия позволяют ежедневно выпускать 50 тысяч масок.  В ближайшие дни объемы планируют нарастить вдвое. Об этом сегодня рассказал губернатор Минской области во время посещения производства. 

Что же касается защитных костюмов для врачей, то их объем производства на этом предприятии нарастят до 75 тысяч комплектов в неделю.

 
 
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Mark Formelle полностью перепрофилировал свое производство на изготовление медицинских масок  и защитных костюмов для врачей. Напомним, задачу полностью закрыть...
 
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