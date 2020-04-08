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«Каб такога больш у жыцці не бачылі». Репортаж из деревни, которая в один день почти полностью сгорела

08.04.2020 21:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Деревня Нарчи в Щучинском районе почти полностью сгорела 7 апреля. По обе стороны от каменной дороги — черные, кое-где еще тлеющие остовы деревянных хат и кафельные печки с кирпичными дымоходами. Часть местечка огорожена красно-белой лентой с надписью «Следственный комитет». На пепелище работают следователи, на окраине местечка с одной стороны — пожарные, с другой — электрики подключают свет. Посередине деревни на самом пожарище — чудом сохранившийся высокий деревянный крест.


На въезде в деревню стоит много машин: спасатели, следователи, судэксперты, газовщики, электрики…

До первых шести хат огонь не дошел, и о трагедии здесь ничего не напоминает. Но пройдя несколько шагов вглубь деревни, начинаешь чувствовать сильный запах гари, который уже через полчаса въедается в одежду и волосы.

В округе только и говорят о пожаре в Нарчах. Жители соседних деревень то и дело заглядывают в сгоревшее местечко, ходят по раскисшей от воды единственной улице жилой до вчерашнего дня деревни, осматривают сгоревшие дома. Вздыхают, качают головой, обсуждают случившееся.


 — Хатынь у мірны час, — говорит одна из женщин и рассказывает, что дым от пожара был виден за несколько десятков километров отсюда в соседних деревнях. Местные принялись звонить жителям Нарчей, а в это время сюда уже мчались пожарные.

МЧС сообщало: пожаром уничтожены 19 нежилых и два жилых дома, а также 23 хозпостройки. Также огнем повреждены два нежилых дома и два сарая. Сейчас в деревне осталось 7 домов, которые огонь не тронул.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

До пожара в местечке проживали 7 человек, сейчас остались двое — 78-летняя Галина Доминиковна и «яе дзед». Остальные разъехались: кого забрали родственники, кому-то с жильем помогает сельсовет.

К Галине Доминиковне сразу же приехали дети. Предлагали поехать в Лиду, но пожилые супруги покумекали и решили пока остаться в деревне. Правда, говорят, что жить будут, как на хуторе. А к этому еще надо привыкнуть. Огонь, говорит женщина, спасатели тушили до поздней ночи. Но и сейчас кое-где тлеют остатки деревянных срубов, а от черных головешек идет жар. Под ногами трескаются оплавленное стекло и обгоревший шифер.


— Ну і страху я нацярпелася, — женщина еле сдерживает слезы и признается, что все еще пытается осознать, что ее родной деревни больше нет. — Вёска і так дахадзяга была, але ж тут жылі людзі. Лаўка да нас прыязджала. А зараз толькі да мяне будзе ехаць. Мёрла дзярэўня, канешне, паціху, але ж зараз зусім памерла. За адзін дзень памерла. Не думала, што яе раней не стане за мяне. Суседзі вунь раз’ехаліся хуценька. Засталіся толькі мы з дзедам. Вырашылі, што гэтую вясну яшчэ пабудзем, гарод пасадзім, закаткі зробім, а на зіму паедзем да дзяцей. Ночы ўзімку цяжкія і доўгія. Ды і страшна на пажарышчы жыць.


Все произошло днем 7 апреля. 70-летний местный житель около своего двора сжигал мусор и сухую траву.

— Вроде бы все нормально было. Он все потушил и пошел домой, а потом у соседа двор загорелся, — рассказывает Иван. Мужчина прибирается во дворе и хлеве. В деревне жили родители его жены. — И все, огонь очень быстро начал распространяться, ветер еще тогда дул с поля в сторону деревни. Тесть говорил, что не успел оглянуться, как дома через дорогу стали гореть, все заволокло серым дымом. Он успел машину из сарая выгнать, в доме в панике схватил какой-то костюм, а все остальное сгорело. Видите, на плите еще стоят кастрюли — это теща обед готовила. Все так и осталось.


Иван замолкает, начинает заносить в хлев какие-то обгорелые вещи, очищая их от нагара. Получается плохо, да и найти что-то уцелевшее в куче пепла и золы — непросто.

 — Хлев тоже начал гореть, но пожарные успели потушить. Здесь местные говорили, что неужели нельзя было спасти больше домов. Куда там. Тесть звонит мне и говорит, что соседние дома горят, а через полчаса говорит, что и наша хата уже тоже в огне. Трава сухая, около некоторых нежилых домов — сухостой. Все и занялось. Спасателям еще было важно не дать распространиться огню по полю и в лес. Представляете, какой бы тогда пожар был? Там же все сухое сейчас. Сгорело бы все вокруг, — рассказывает мужчина.


Иван скрывается в хлеву и вытаскивает оттуда старую деревянную кухонную утварь и дубовое, выбитое из цельного ствола дерева старинное ведро. Вздыхает: это все, что осталось на память о жизни в этой деревне.

— А так все сгорело: сельхозтехника, инвентарь для огорода, сараи рядом с домом, одежда, мебель, фотографии. Представляете, они всю жизнь здесь жили, а на старости лет остались без ничего, — говорит Иван и добавляет, что, к счастью, никто из жителей не пострадал.


Мужчина растерянно обводит взглядом двор и рассказывает, что его дочки, увидев пепелище, плакали.

Плакала и Галина Доминиковна. Она сходила на место пожара только один раз. Говорит, что начинает сразу волноваться, а потом сильно прихватывает сердце.

— Ніколі ў нас такога не было. Ну, памятаю, хата адна гарэла — на прыгорку. Калісьці даўно, а такога пажару не памятаю. Нават і не думала, што такое бывае. А пцічкі нашыя дзе? Чуеце, ніхто не спявае? Дрэвы ўсе старыя пагарэлі, сады — таксама. Нічога не засталося. А туды за гэтую ленту і хадзіць страшна: усё чорнае-чорнае, — говорит она.


Мужчины, который жег траву, сейчас в деревне нет.

— Міліцыя яго спачатку забрала. Патрымалі, патрымалі ды адпусцілі. Ён сюды прыехаў, а потым пайшоў кудысьці. Не, нічога мы яму не казалі. А што казаць? Ён жа не хацеў усю вёску спаліць. Сам жа тут жыў. Што ж паробіш. Такі промысел божы.


Сейчас в отношении 70-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК «Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере».



Из деревни уезжают пожарные. На месте остаются следователи и судэксперты. И пока что Галина Доминиковна с мужем. Она стоит около забора, не решаясь выйти на мощенную булыжником улицу. Объясняет, что в своем дворе чувствует себя как-то безопаснее. Потом, конечно, как все обдумает, пойдет еще смотреть на сгоревшую веску.

Говорит на прощание:

— Дай бог, каб вы і я такога больш у жыцці не бачылі…

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Деревня Нарчи, что в Щучинском районе, почти полностью сгорела 7 апреля. По обе стороны от каменной дороги - черные, кое-где еще тлеющие остовы деревянных хат и...
 
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