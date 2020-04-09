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Погода в Могилеве на 9 апреля

09.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 9 апреля, в Могилеве переменная облачность.

Утром в Могилеве температура воздуха +8 °C. Ветер ЮЗ — 4−6 м/с. Влажность составит 70%, давление — 765 мм рт. ст.

Днем температура воздуха +16 °C. Ветер ЮЗ — 7−9 м/с, порывами до 15 м/с. Влажность составит 45%, давление — 761 мм рт. ст.

Вечером температура воздуха +12 °C. Ветер З — 5−7 м/с, порывами до 12 м/с. Влажность составит 75%, давление — 758 мм рт. ст.

Хорошего дня, друзья!

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Теги: Могилев
 
 
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Сегодня, 9 апреля, в Могилеве переменная облачность
 
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