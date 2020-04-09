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Тыквенный смузи со специями, цитрусовыми фруктами и медом

09.04.2020 07:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня  мы возьмем: 400 граммов тыквы, половину грейпфрута,  25 граммов меда, цедру лимона, по щепотке кардамона, молотой корицы, куркумы, гвоздики  и сушеной мяты.

Из этих продуктов приготовим тыквенный смузи. 

Грейпфрут и тыкву очищаем от кожуры и семечек. Грейпфрут освобождаем от горьких перегородок. Тыкву нарезаем на кубики.

Считается, что свежий сок тыквы благотворно влияет на мужскую потенцию. 

Тыкву, грейпфрут, мед и специи кладем  в чашу блендера. С лимона снимем цедру и отправим к остальным ингредиентам.

Чтобы получить цедру лимона, плод тщательно моется (желательно с применением щетки), после чего обдается кипятком с целью более надежной дезинфекции. После этого понадобится кухонный нож или терка. 

Измельчаем все компоненты  на высокой скорости до состояния густого сока. Тыквенный смузи с грейпфрутом и пряностями готов. Разливаем по стаканам и наслаждаемся. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня  мы возьмем: 400 граммов тыквы, половину грейпфрута,  25 граммов меда, цедру лимона, по щепотке кардамона,...
 
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