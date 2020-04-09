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Тыквенный смузи со специями, цитрусовыми фруктами и медом
09.04.2020 07:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 400 граммов тыквы, половину грейпфрута, 25 граммов меда, цедру лимона, по щепотке кардамона, молотой корицы, куркумы, гвоздики и сушеной мяты.
Из этих продуктов приготовим тыквенный смузи.
Грейпфрут и тыкву очищаем от кожуры и семечек. Грейпфрут освобождаем от горьких перегородок. Тыкву нарезаем на кубики.
Считается, что свежий сок тыквы благотворно влияет на мужскую потенцию.
Тыкву, грейпфрут, мед и специи кладем в чашу блендера. С лимона снимем цедру и отправим к остальным ингредиентам.
Чтобы получить цедру лимона, плод тщательно моется (желательно с применением щетки), после чего обдается кипятком с целью более надежной дезинфекции. После этого понадобится кухонный нож или терка.
Измельчаем все компоненты на высокой скорости до состояния густого сока. Тыквенный смузи с грейпфрутом и пряностями готов. Разливаем по стаканам и наслаждаемся.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 400 граммов тыквы, половину грейпфрута, 25 граммов меда, цедру лимона, по щепотке кардамона,...
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