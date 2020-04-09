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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тыквенный смузи со специями, цитрусовыми фруктами и медом На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 400 граммов тыквы, половину грейпфрута, 25 граммов меда, цедру лимона, по щепотке кардамона,...

На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 400 граммов тыквы, половину грейпфрута, 25 граммов меда, цедру лимона, по щепотке кардамона, молотой корицы, куркумы, гвоздики и сушеной мяты.Из этих продуктов приготовим тыквенный смузи.Грейпфрут и тыкву очищаем от кожуры и семечек. Грейпфрут освобождаем от горьких перегородок. Тыкву нарезаем на кубики.Считается, что свежий сок тыквы благотворно влияет на мужскую потенцию.Тыкву, грейпфрут, мед и специи кладем в чашу блендера. С лимона снимем цедру и отправим к остальным ингредиентам.Чтобы получить цедру лимона, плод тщательно моется (желательно с применением щетки), после чего обдается кипятком с целью более надежной дезинфекции. После этого понадобится кухонный нож или терка.Измельчаем все компоненты на высокой скорости до состояния густого сока. Тыквенный смузи с грейпфрутом и пряностями готов. Разливаем по стаканам и наслаждаемся.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!