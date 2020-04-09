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Погода в Витебске на 9 апреля
09.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 9 апреля, в Витебске пасмурно.
Утром в Витебске температура воздуха +7 °C. Ветер ЮЗ — 5−7 м/с, порывами до 9 м/с. Влажность составит 65%, давление — 763 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +14 °C. Ветер ЮЗ — 6−8 м/с, порывами до 16 м/с. Влажность составит 55%, давление — 759 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +9 °C. Ветер СЗ — 6−8 м/с, порывами до 13 м/с. Влажность составит 95%, давление — 758 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 9 апреля, в Витебске пасмурно
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