Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тренировки роты почетного караула продолжаются у стелы "Минск - город-герой" Два раза в неделю до конца апреля в центре города оттачивать мастерство будут солдаты РПК. Для белорусов и гостей столицы это всегда захватывающее зрелище....

Два раза в неделю до конца апреля в центре города оттачивать мастерство будут солдаты РПК. Для белорусов и гостей столицы это всегда захватывающее зрелище. Дорожная милиция предупреждает, что трафик в дни репетиций будет ограничен. С 9 до 11 вечера приостановят движение по проспекту Машерова от улицы Даумана до Победителей. Кроме того, в городе будут проходить тренировки механизированной колонны, задействованной в параде в День Победы.Боевые гусеничные машины проедут по маршруту от улицы Основателей - Скорины далее по МКАД до аэродрома Липки. ГАИ просит учитывать эту информацию при поездке. Сам парад к 75-летию Победы планируют провести вечером 9 мая. Он будет длиться около часа. За это время пройдут пешая и механизированная колонны, а также авиапарад. Завершится все плацконцертом роты почетного караула и выступлением оркестра.