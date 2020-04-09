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Тренировки роты почетного караула продолжаются у стелы "Минск - город-герой"

09.04.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Два раза в неделю до конца апреля в центре города оттачивать мастерство будут солдаты РПК. Для белорусов и гостей столицы это всегда захватывающее зрелище. Дорожная милиция предупреждает, что трафик в дни репетиций будет ограничен. С 9 до 11 вечера приостановят движение по проспекту Машерова от улицы Даумана до Победителей. Кроме того, в городе будут проходить тренировки механизированной колонны, задействованной в параде в День Победы. 

Боевые гусеничные машины проедут по маршруту от улицы Основателей - Скорины далее по МКАД до аэродрома Липки. ГАИ просит учитывать эту информацию при поездке. Сам парад к 75-летию Победы планируют провести вечером 9 мая. Он будет длиться около часа. За это время пройдут пешая и механизированная колонны, а также авиапарад. Завершится все плацконцертом роты почетного караула и выступлением оркестра.
 
 
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Два раза в неделю до конца апреля в центре города оттачивать мастерство будут солдаты РПК. Для белорусов и гостей столицы это всегда захватывающее зрелище....
 
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