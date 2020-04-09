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Дубровенские педагоги внедряют STEAM-подход

09.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Дубровенские педагоги внедряют STEAM-подход

Аббревиатура STEAM (science — наука, technology — технология, engineering — инжиниринг, arts and math — искусство и математика) подразумевает как получение знаний по данным наукам, так и способность применять их на практике. Стоит отметить, что данные дисциплины становятся самыми востребованными в современном мире и в ближайшем будущем будут нужны специалисты, которые всесторонне подготовлены, владеют знаниями и навыками в самых разных областях технологии, инженерии и естественных наук. Поэтому сегодня школа должна стать той образовательной средой, где дети не только смогут получить такие знания, но и применить научные методы на практике.

Педагоги все чаще прибегают к практике STEAM-образования, в основе которого лежит междисциплинарность и интеграция пяти научных областей в единую систему обучения для решения конкретных задач, взятых из реальной жизни. Сохранить и развить теоретические знания помогают внеклассные занятия и кружки по направлениям, на которых знания приобретают прикладной характер. Так, STEAM-подход активно внедряется в процесс обучения на занятиях в средней школе №2 г.Дубровно.

Сложив правописание суффиксов имен существительных, математику, конструирование и искусство, учитель русского языка и литературы Екатерина Малевич провела STEAM-занятие для учеников шестого класса. К слову, педагог осваивает и всесторонне  внедряет элементы STEAM-подхода на факультативных занятиях и уроках по русскому языку.

На факультативе на тему правописание суффиксов имен существительных учитель использовала каждый элемент STEAM-образования. Например, в направлении Technology учащиеся в группах составляли интеллект-карты. А в направлении Аrt искали произведения искусства, в названии которых авторы используют имена существительные. Также на факультативе были использованы QR-код, тест в Google форме, игра Kahoot.

—Объединение научно-технической и творческой областей делает процесс образования более результативным и полезным для учащихся. Это помогает обеспечить развитие логиче­ского и интуитивного, креа­тивного мышления, — отметила Екатерина Малевич.

Благодаря STEAM-подходу дети могут развиваться сразу в нескольких предметных областях — информатике, физике, технологии, инженерии и математике, понимая, что у изучаемой теории, есть и прикладной характер. Ведь обучение лишь в форме передачи информации утратило смысл: сегодня любой школьник может зайти в интернет и найти необходимые или недостающие сведения. А уметь этой информацией правильновоспользоваться, применить ее на практике — умение, которым должны овладеть учащиеся школ.

 
 
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  Аббревиатура STEAM (science — наука, technology — технология, engineering — инжиниринг, arts and math — искусство и математика) подразумевает
 
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