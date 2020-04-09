ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Борисове строят детский многопрофильный корпус при райбольнице

09.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Борисове продолжается строительство детского многопрофильного корпуса на базе центральной районной больницы. Он рассчитан на 116 мест. В новом здании будет отделение для лечения новорожденных. На втором этаже разместится диагностическое отделение, оснащенное УЗИ и эндоскопическим оборудованием. Новыми возможностями корпуса больницы смогут воспользоваться дети не только Борисова, но и Березина и Крупок.  Стройка идет и в Жодино. Там сейчас возводят большую детскую поликлинику. В ней будет центр реабилитации с бассейнами. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Борисове продолжается строительство детского многопрофильного корпуса на базе центральной районной больницы. Он рассчитан на 116 мест. В новом здании будет...
 
Новости дня
Новости общества
 
У католиков - Великий четверг. Присоединиться к праздничным богослужениям можно не выходя из дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика