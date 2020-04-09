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«Кто-нибудь да попробует заставить съесть мясо». Вегетарианцы - о глупых вопросах и своем меню
09.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«А что ты вообще ешь?» — самый частый и раздражающий вопрос, который слышат люди, отказавшиеся от употребления мяса. Мы пригласили в студию вегетарианцев и веганов. Они рассказали, почему сделали такой выбор, как на него реагируют заботливые родители и неравнодушные окружающие, и объяснили, зачем им нужна колбаса из сои.
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«На застольях вегетарианские блюда съедают в первую очередь».
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