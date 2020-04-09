«Кто-нибудь да попробует заставить съесть мясо». Вегетарианцы - о глупых вопросах и своем меню

Источник материала: Tut.by

«А что ты вообще ешь?» — самый частый и раздражающий вопрос, который слышат люди, отказавшиеся от употребления мяса. Мы пригласили в студию вегетарианцев и веганов. Они рассказали, почему сделали такой выбор, как на него реагируют заботливые родители и неравнодушные окружающие, и объяснили, зачем им нужна колбаса из сои.