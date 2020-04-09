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Более 60 возгораний травы и кустарников потушили с начала года спасатели в Витебском регионе

09.04.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 60 возгораний травы и кустарников потушили с начала этого года спасатели в северном регионе страны. Площадь, поврежденная огнем, -  более 70 гектаров. Неосторожность при сжигании веток и сухостоя ведет к уничтожению жилых домов и хозпостроек. В Бешенковичском районе при пале травы погиб 90-летний мужчина. В МЧС отмечают: особенно быстро огонь распространяется  в ветреную погоду. Спасатели проводят профилактические рейды. К этой работе подключается и местная власть. Следят за ситуацией с вертолетов, с наблюдательных вышек и мачт. Зафиксировать и оперативно потушить возгорание помогают и современные видеосистемы.

 
 
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Более 60 возгораний травы и кустарников потушили с начала этого года спасатели в северном регионе страны. Площадь, поврежденная огнем, -  более 70 гектаров....
 
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