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Территориальные центры соцобслуживания населения принимают заявки на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на дом
09.04.2020 09:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТерриториальные центры соцобслуживания населения принимают заявки от пожилых и инвалидов на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на дом. Также звонки примут в Министерстве труда и соцзащиты и в региональных отделах, которые курируют данные вопросы по всем областям и городу Минску. Звонки принимаются с 9 до 18 часов в рабочие дни.
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Территориальные центры соцобслуживания населения принимают заявки на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на дом
Территориальные центры соцобслуживания населения принимают заявки от пожилых и инвалидов на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на дом. Также звонки...
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