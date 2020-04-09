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Территориальные центры соцобслуживания населения принимают заявки на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на дом

09.04.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Территориальные центры соцобслуживания населения принимают заявки от пожилых и инвалидов на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на дом. Также звонки примут в Министерстве труда и соцзащиты и в региональных отделах, которые курируют данные вопросы по всем областям и городу Минску. Звонки принимаются с 9 до 18 часов в рабочие дни. 
 
Теги: Минск
 
 
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Территориальные центры соцобслуживания населения принимают заявки от пожилых и инвалидов на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на дом. Также звонки...
 
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