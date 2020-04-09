Где в Витебске появятся новые деревья, какие это породы и сколько стоят саженцы

Источник материала: Tut.by

Весной и осенью «Зеленхоз» собирается посадить на улицах, в парках и скверах города тысячу деревьев и 4 тыс. декоративных кустарников, пишут «Витебские вести».



Бирючина обыкновенная

На разграничительной полосе двухстороннего движения на проспекте Победы высаживают зеленую изгородь из декоративного кустарника — бирючины обыкновенной. Возле ЦСК «Витебский» посадили туи.

Новые аллеи из лип, кленов и туй появятся на проспектах Фрунзе, Черняховского, улицах Герцена и Богатырева и других местах.

Озеленят и остров в пойме реки Витьба, где находится детский городок. Там появятся акация, ива, сирень.

Посадка одного дерева в среднем обходится в 16−25 рублей. Озеленители утверждают, что бережно относятся к бюджетным деньгам и сажают деревья по всем правилам.