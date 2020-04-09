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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У католиков - Великий четверг. Присоединиться к праздничным богослужениям можно не выходя из дома В костел онлайн! Сегодня у представителей католической конфессии Великий четверг, который открывает собой Пасхальное триденствие. И присоединиться к праздничным...

В костел онлайн! Сегодня у представителей католической конфессии Великий четверг, который открывает собой Пасхальное триденствие. И присоединиться к праздничным богослужениям можно не выходя из дома. Впервые наши коллеги - социокультурный телеканал- будут вести прямые трансляции со всех предпасхальных месс из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Также присоединиться к общей молитве можно и онлайн на сайте.Святую мессу Вечери Господней и службу поклонения Святому Кресту на третьей кнопке покажут сегодня и завтра в 19:00, а святую мессу Пасхального бдения уже традиционно смотрите нав субботу в 21:45.