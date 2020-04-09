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У католиков - Великий четверг. Присоединиться к праздничным богослужениям можно не выходя из дома

09.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В костел онлайн! Сегодня у представителей католической конфессии Великий четверг, который открывает собой Пасхальное триденствие. И присоединиться к праздничным богослужениям можно не выходя из дома. Впервые наши коллеги - социокультурный телеканал "Беларусь 3" - будут вести прямые трансляции со всех предпасхальных месс из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Также присоединиться к общей молитве можно и онлайн на сайте.

Святую мессу Вечери Господней и службу поклонения Святому Кресту на третьей кнопке покажут сегодня и завтра в 19:00, а святую мессу Пасхального бдения уже традиционно смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в субботу в 21:45. 

 
 
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В костел онлайн! Сегодня у представителей католической конфессии Великий четверг, который открывает собой Пасхальное триденствие. И присоединиться к праздничным...
 
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