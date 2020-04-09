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Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 08.04.2020 до 06-00

09.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Погибших, пострадавших нет.

В природных экосистемах зарегистрированы:

44 загорания сухой растительности: в Березинском (3), Борисовском (8), Вилейском (3), Воложинском (2), Дзержинском (3), Копыльском (2), Логойском (2), Любанском, Минском (3), Молодечненском (4), Мядельском, Пуховичском (4), Смолевичском (2), Солигорском, Червенском (4) районах и г.Жодино на общей площади 9,9703 га.

6 загораний леса в Борисовском, Вилейском, Воложинском, Смолевичском, Стародорожском и Столбцовском районах на общей площади 10,3555 га.

По состоянию на 06-00 09.04.2020 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 10 пожаров в Логойском, Любанском, Несвижском, Пуховичском, Минском (2), Стародорожском районах и...
 
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