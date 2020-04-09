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Курсы валют на 9 апреля. Рубль укрепился к трем основным валютам
09.04.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. И к этому часу: доллар – 2 рубля 55 копеек, евро - 2 рубля 77 копеек, и 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. И к этому часу: доллар – 2 рубля 55 копеек, евро - 2 рубля 77 копеек, и 3 рубля 37 копеек...
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