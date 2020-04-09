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C 9 апреля приостанавливается выполнение рейсов по пригородным и городским маршрутам

09.04.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!!!

В связи со снижением пассажиропотока с 9 апреля 2020 года приостанавливается выполнение рейсов (согласование Несвижского РИК – письмо №158/11-26 от 07.04.2020г. и согласование ГП «Миноблпассажиртранс» – письмо №03-05/2-836 от 08.04.2020г.) по следующим пригородным и городским маршрутам:

«Автопарк – Райагросервис» с понедельника по пятницу временем отправления с о.п. АП в 07:15, 16:30, 17:30 и 21:10, с о.п. РАС в 07:45, 17:00, 18:00 и 21:35;

«Райагросервис – Рынок» и «Заозерье – Рынок» по воскресеньям все рейсы;

«Несвиж – Городея» по понедельникам временем отправления с АС «Несвиж» в 05:00;

«Несвиж – Копыль ч/з Тимковичи» по вторникам и четвергам временем отправления с АС «Несвиж» в 08:10 и 14:40;

«Несвиж – Затурья ч/з Юшевичи» по вторникам, средам, пятницам и субботам временем отправления с АС «Несвиж» в 08:20;

«Несвиж – Славково» с понедельника по пятницу временем отправления с АС «Несвиж» в 17:10;

«Несвиж – Хвоево ч/з С.Липку» по вторникам, четвергам и субботам временем отправления с АС «Несвиж» в 13:50;

«Несвиж – Митьковичи» по вторникам и воскресеньям временем отправления с АС «Несвиж» в 08:30 и 14:25;

«Несвиж – Нов.Новосёлки» по воскресеньям временем отправления с АС «Несвиж» в 08:10 и 13:25, а также рейсы по пятницам и субботам временем отправления с АС «Несвиж» в 16:05;

«Несвиж – Столбцы» по субботам временем отправления с АС «Несвиж» в 06:55;

«Несвиж – Клецк ч/з Лань» ежедневный рейс временем отправления с АС «Несвиж» в 11:50, а также рейс по субботам и воскресеньям временем отправления с АС «Несвиж» в 16:15;

«Несвиж – Куноса ч/з Сейловичи» по воскресеньям временем отправления с АС «Несвиж» в 06:05 и 18:10.           

Администрация.


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К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!!! В связи со снижением пассажиропотока с 9 апреля 2020 года приостанавливается выполнение рейсов (согласование Несвижского РИК –
 
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