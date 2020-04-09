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Помощь не бывает маленькой. Активисты “Белой Руси” из Буда-Кошелева помогают одиноким, пожилым людям

09.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Буда-Кошелевская организация «Белая Русь» приняла решение оказать помощь пожилым, одиноким людям, которые наиболее уязвимы в настоящее время. Первые продуктовые наборы получили Татьяна Роговая из Буда-Кошелева и Василий Кононович из Славенца.Помощь не бывает маленькой. Активисты “Белой Руси” из Буда-Кошелева помогают одиноким, пожилым людям
Анна Белячкова и Екатерина Разводовская на пороге дома Татьяны Роговой. У пожилой женщины нет родных. А совсем недавно она сломала шейку бедра, поэтому помощь ей кстати.Помощь не бывает маленькой. Активисты “Белой Руси” из Буда-Кошелева помогают одиноким, пожилым людям
Василий Кононович из СлавенцаПомощь не бывает маленькой. Активисты “Белой Руси” из Буда-Кошелева помогают одиноким, пожилым людям

Василий Кононович живет один. Он — художник. Мы застали его за написанием иконы 40 Севастийских мучеников Помощь не бывает маленькой. Активисты “Белой Руси” из Буда-Кошелева помогают одиноким, пожилым людям

Ирина ПАЛУБЕЦ.

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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Буда-Кошелевская организация «Белая Русь» приняла решение оказать помощь пожилым, одиноким...
 
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