Помощь не бывает маленькой. Активисты “Белой Руси” из Буда-Кошелева помогают одиноким, пожилым людям

Источник материала: Газета Авангард

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Буда-Кошелевская организация «Белая Русь» приняла решение оказать помощь пожилым, одиноким людям, которые наиболее уязвимы в настоящее время. Первые продуктовые наборы получили Татьяна Роговая из Буда-Кошелева и Василий Кононович из Славенца.

Анна Белячкова и Екатерина Разводовская на пороге дома Татьяны Роговой. У пожилой женщины нет родных. А совсем недавно она сломала шейку бедра, поэтому помощь ей кстати.

Василий Кононович из Славенца



Василий Кононович живет один. Он — художник. Мы застали его за написанием иконы 40 Севастийских мучеников



Ирина ПАЛУБЕЦ.

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