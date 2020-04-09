Пенсионеры могут получить пенсию на дому и одновременно оплатить коммунальные услуги

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые получатели пенсий (пособий) в РУП «Белпочта»!

С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться по телефону в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому.

Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому вы можете подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону 154.

Одновременно с получением пенсии (пособия) на дому вы можете осуществить оплату коммунальных платежей, отправку почтовых отправлений, выписку печатных средств массовой информации, приобретение товаров потребительского спроса, которые имеются в реализации в отделении почтовой связи.