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О контроле за рекламой в сети кабельного телевидения

09.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На заседании депутатом, председателем Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Давыдько Геннадием Брониславовичем, внесшим предложение по законопроекту, было сообщено о нарушениях законодательства о рекламе при трансляции иностранных телепрограмм региональными операторами кабельного телевидения (например, распространение рекламы в детских телепередачах способом бегущей строки, реклама товаров, не являющихся лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, содержащая информацию об их лечебных свойствах и др.).

В целях исключения случаев распространения ненадлежащей рекламы при трансляции иностранных телепрограмм в сети кабельного телевидения просим до 3 апреля 2020 г. довести до сведения всех местных операторов кабельного телевидения, являющихся в силу статьи 2 Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе» (далее – Закон) рекламораспространителями на территории Республики Беларусь, следующую информацию.

В силу пункта 5 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации»:

- продукция иностранного средства массовой информации без изменения формы и содержания (далее – иностранное СМИ) распространяется на территории Республики Беларусь на основании разрешения республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации – Министерства информации (далее – Мининформ);

- названное разрешение выдается после проведения в Мининформе экспертизы продукции иностранного СМИ на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь (в том числе требованиям Закона);

- распространение продукции иностранного СМИ на территории Республики Беларусь без наличия разрешения запрещается;

- одним из оснований аннулирования названного разрешения является несоответствие продукции иностранного СМИ требованиям законодательных актов Республики Беларусь.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона действие Закона распространяется на отношения, возникающие между государственными органами, иными организациями, гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее – организации и (или) граждане) в процессе производства и (или) размещения (распространения) рекламы на территории Республики Беларусь.

В силу приведенной статьи Закона реклама, размещаемая (распространяемая) в продукции иностранных СМИ, должна соответствовать всем требованиям Закона.

Вместе с тем имеют место случаи распространения на территории Республики Беларусь продукции иностранных СМИ, получивших разрешение в установленном порядке, содержащей рекламу, не соответствующую требованиям Закона. Например:

- реклама товаров, не являющихся лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, содержащая информацию об их лечебных свойствах, что является нарушением требований абзаца четвертого пункта 8 статьи 10 Закона, согласно которому реклама не должна содержать указание на лечебные свойства объекта рекламирования, за исключением рекламы лекарственных средств, методов оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

- реклама (в том числе скрытая реклама под видом телепередач) препаратов (зачастую препаратов для повышения потенции у мужчин), не зарегистрированных на территории Республики Беларусь в качестве лекарственных средств, что свидетельствует о нарушении требований абзаца второго пункта 2 статьи 15 Закона, согласно которому не допускается реклама лекарственных средств, не зарегистрированных в Республике Беларусь в порядке, установленном законодательством;

- распространение рекламы в детских телепередачах способом бегущей строки, что является нарушением требований абзаца четвертого пункта 2 статьи 11 Закона, согласно которому при трансляции телепрограмм не допускаются прерывание рекламой или совмещение с рекламой, включая рекламу в виде наложений, в том числе способом бегущей строки в детских передачах.

Одновременно просим облисполкомы, Минский горисполком включать в квартальные отчеты о контроле за рекламой (письмо МАРТ от 17.02.2020 № 10-19/229к) на территориях областей и г. Минска сведения о выявленных в продукции иностранных СМИ, распространяемых посредством сети кабельного телевидения, нарушениях законодательства о рекламе.

Учитывая требования Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь», а также проводимую государством политику предупреждения правонарушений, при выявлении нарушений законодательства о рекламе рекомендуем использовать такие меры, как предупреждение и предписание об устранении выявленных нарушений, а не привлечение к административной ответственности.

О.В. КОНСТАНТИНОВИЧ, заместитель Министра

 
Теги: Минск
 
 
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