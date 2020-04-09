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Парень забрался в строящийся костел и разбил там стекло. Его разыскивают и завели уголовное дело
09.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестный молодой человек разбил стеклопакет в строящемся костеле на улице Герасименко. Сейчас его разыскивают, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в прокуратуре Заводского района Минска.
Два парня проникли в строящийся костел на улице Герасименко еще 28 декабря 2019 года в полночь. Камеры видеонаблюдения записали, что один из них ударил стоявший в помещении стеклопакет и разбил его. Второй человек не дал дальше повреждать имущество костела.
Настоятель религиозной общины «Римско-католический приход Божьего тела» обращался в милицию, но в РУВД в возбуждении уголовного дела отказали.
Однако ситуацию проверила прокуратура — она возбудила уголовное дело о хулиганстве, сейчас парня, разбившего стекло, разыскивают. Об этом TUT.BY рассказал заместитель прокурора Заводского района Минска Андрей Никольский.
Вот видео с камер наблюдения костела, по которому можно опознать проникших в костел.
Религиозной общине причинен материальный ущерб на 200 рублей.
Уголовное дело направили для расследования в Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета.
Если вы узнали парней с видео, сообщать можно в Заводской РУВД (номера телефонов: 340 02 02, 340 02 03) или по номеру 102.
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Неизвестный молодой человек разбил стеклопакет в строящемся костеле на улице Герасименко. Сейчас его разыскивают, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в...
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