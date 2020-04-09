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До 80 рублей увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам
09.04.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБанковский процессинговый центр увеличил лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до 80 рублей. Раньше максимальная сумма платежа была 20 рублей.
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Банковский процессинговый центр увеличил лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до 80 рублей. Раньше максимальная сумма платежа была 20...
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