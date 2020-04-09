Старт акции будет дан 9 апреля в Березинском районе. В 16.00 в аг. Любушаны Погостского сельсовета состоится высадка Парка Победы. Жители района посадят 75 саженцев ясеня, туи, можжевельника и барбариса.
Место проведения акции: площадка рядом с Любушанским сельским Дома культуры. Неподалеку установлен памятник воинам и партизанам, мирным жителям – землякам, павшим в годы ВОВ в 1941-1945 гг.
Акция «Миллионы молодых деревьев – родной Минщине!» проводится в период по 30 апреля.
Главная цель – привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду.
Во время проведения данного мероприятия участники займутся высадкой леса, наведением чистоты в лесных массивах, будут заложены новые парки и скверы в населенных пунктах области.
В акции по желанию могут принять участие работники структурных подразделений Минского облисполкома и областных организаций. Минским государственным производственным лесохозяйственным объединением разработан план посадок деревьев различных пород, ГО «ЖКХ Минской области» планово реализуется проект по озеленению и благоустройству городов и поселков.
Лесохозяйственные учреждения и структуры ЖКХ обеспечат всем необходимым инвентарем и посадочным материалом, также покажут объекты, нуждающиеся в восстановлении.
Контакты: начальник отдела идеологии Березинского райисполкома Галина Александровна Соколовская, +375333959213.