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Старт акции будет дан 9 апреля в Березинском районе. В 16.00 в аг. Любушаны Погостского сельсовета состоится высадка Парка Победы. Жители района посадят 75 саженцев ясеня, туи, можжевельника и барбариса.

Место проведения акции: площадка рядом с Любушанским сельским Дома культуры. Неподалеку установлен памятник воинам и партизанам, мирным жителям – землякам, павшим в годы ВОВ в 1941-1945 гг.

Акция «Миллионы молодых деревьев – родной Минщине!» проводится в период по 30 апреля.

Главная цель – привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду.

Во время проведения данного мероприятия участники займутся высадкой леса, наведением чистоты в лесных массивах, будут заложены новые парки и скверы в населенных пунктах области.

В акции по желанию могут принять участие работники структурных подразделений Минского облисполкома и областных организаций. Минским государственным производственным лесохозяйственным объединением разработан план посадок деревьев различных пород, ГО «ЖКХ Минской области» планово реализуется проект по озеленению и благоустройству городов и поселков.

Лесохозяйственные учреждения и структуры ЖКХ обеспечат всем необходимым инвентарем и посадочным материалом, также покажут объекты, нуждающиеся в восстановлении.

Контакты: начальник отдела идеологии Березинского райисполкома Галина Александровна Соколовская, +375333959213.