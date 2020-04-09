ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Акция «Миллионы молодых деревьев – родной Минщине!»

09.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Старт акции будет дан 9 апреля в Березинском районе. В 16.00 в аг. Любушаны Погостского сельсовета состоится высадка Парка Победы. Жители района посадят 75 саженцев ясеня, туи, можжевельника и барбариса.

Место проведения акции: площадка рядом с Любушанским сельским Дома культуры. Неподалеку установлен памятник воинам и партизанам, мирным жителям – землякам, павшим в годы ВОВ в 1941-1945 гг.

Акция «Миллионы молодых деревьев – родной Минщине!» проводится в период по 30 апреля.

Главная цель – привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду.

Во время проведения данного мероприятия участники займутся высадкой леса, наведением чистоты в лесных массивах, будут заложены новые парки и скверы в населенных пунктах области.

В акции по желанию могут принять участие работники структурных подразделений Минского облисполкома и областных организаций. Минским государственным производственным лесохозяйственным объединением разработан план посадок деревьев различных пород, ГО «ЖКХ Минской области» планово реализуется проект по озеленению и благоустройству городов и поселков.

Лесохозяйственные учреждения и структуры ЖКХ обеспечат всем необходимым инвентарем и посадочным материалом, также покажут объекты, нуждающиеся в восстановлении.

Контакты: начальник отдела идеологии Березинского райисполкома Галина Александровна Соколовская, +375333959213.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минской области стартует трудовая акция «Миллионы молодых деревьев –...
 
Новости дня
Новости общества
 
Двое жителей Клецкого района осуждены за убийство 83-летнего старика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика