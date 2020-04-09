ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь отказалась выдать России члена «Свидетелей Иеговы». Мужчину освободили из-под ареста

09.04.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура Беларуси отказалась выдать в Россию Николая Махаличева — последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы». Полтора месяца он находился под арестом в Беларуси. Мужчину освободили из-под стражи, сообщает правозащитная организация Human Constanta.


Николай Махаличев. Фото: Human Constanta

Напомним, 36-летнего Николая Махаличева задержали 21 февраля в Городке. Ему сообщили, что он находится в межгосударственном розыске, и поместили в ИВС. Через три он попал в витебский СИЗО.

На родине в 2019 году в отношении Николая Махаличева возбуждено уголовное дело за организацию и участие в деятельности экстремистской организации. В 2017 году «Свидетели Иеговы» признаны в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Махаличев подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Беларуси, а также жалобу в Комитет ООН по правам человека. Правозащитники надеются, что белорусские власти предоставят россиянину статус беженца или политическое убежище.

Официально деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Беларуси не запрещена.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летнего Николая Махаличева задержали 21 февраля в Городке. Ему сообщили, что он находится в межгосударственном розыске, и поместили в ИВС. Через три он попал в...
 
Новости дня
Новости общества
 
До 80 рублей увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика