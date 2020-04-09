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Беларусь отказалась выдать России члена «Свидетелей Иеговы». Мужчину освободили из-под ареста
09.04.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура Беларуси отказалась выдать в Россию Николая Махаличева — последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы». Полтора месяца он
Напомним, 36-летнего Николая Махаличева задержали 21 февраля в Городке. Ему сообщили, что он находится в межгосударственном розыске, и поместили в ИВС. Через три он попал в витебский СИЗО.
На родине в 2019 году в отношении Николая Махаличева возбуждено уголовное дело за организацию и участие в деятельности экстремистской организации. В 2017 году «Свидетели Иеговы» признаны в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
Махаличев подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Беларуси, а также жалобу в Комитет ООН по правам человека. Правозащитники надеются, что белорусские власти предоставят россиянину статус беженца или политическое убежище.
Официально деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Беларуси не запрещена.
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36-летнего Николая Махаличева задержали 21 февраля в Городке. Ему сообщили, что он находится в межгосударственном розыске, и поместили в ИВС. Через три он попал в...
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