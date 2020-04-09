Беларусь отказалась выдать России члена «Свидетелей Иеговы». Мужчину освободили из-под ареста

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура Беларуси отказалась выдать в Россию Николая Махаличева — последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы». Полтора месяца он находился под арестом в Беларуси. Мужчину освободили из-под стражи, сообщает правозащитная организация Human Constanta.



Николай Махаличев. Фото: Human Constanta

Напомним, 36-летнего Николая Махаличева задержали 21 февраля в Городке. Ему сообщили, что он находится в межгосударственном розыске, и поместили в ИВС. Через три он попал в витебский СИЗО.

На родине в 2019 году в отношении Николая Махаличева возбуждено уголовное дело за организацию и участие в деятельности экстремистской организации. В 2017 году «Свидетели Иеговы» признаны в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Махаличев подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Беларуси, а также жалобу в Комитет ООН по правам человека. Правозащитники надеются, что белорусские власти предоставят россиянину статус беженца или политическое убежище.

Официально деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Беларуси не запрещена.