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Запрет на посещение лесов действует в 38 районах Беларуси
09.04.2020 12:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто вся Гомельская область. Сегодня добавилась и Могилевщина. Там один район. Сейчас стоит жаркая сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры. Основная причина по-прежнему человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, из-за порывов ветра огонь переходит в лесной фонд. Напомним, за нарушение ограничительных мер предусмотрен штраф до 675 рублей.
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Это вся Гомельская область. Сегодня добавилась и Могилевщина. Там один район. Сейчас стоит жаркая сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры....
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