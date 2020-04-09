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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запрет на посещение лесов действует в 38 районах Беларуси Это вся Гомельская область. Сегодня добавилась и Могилевщина. Там один район. Сейчас стоит жаркая сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры....

Это вся Гомельская область. Сегодня добавилась и Могилевщина. Там один район. Сейчас стоит жаркая сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры. Основная причина по-прежнему человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, из-за порывов ветра огонь переходит в лесной фонд. Напомним, за нарушение ограничительных мер предусмотрен штраф до 675 рублей.