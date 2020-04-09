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В Барановичах откроется жесткий дискаунтер «Грошык»
09.04.2020 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах 9 апреля откроют жесткий дискаунтер «Грошык», сообщили TUT.BY представители торговой сети.
Магазин находится на улице Тексер, 2а напротив дошкольного центра развития ребенка № 2.
Что за «Грошык»?
Управляющая компания «Грошыка»
Новая сеть планирует охватить все регионы. Напомним,
«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.
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Магазин находится на улице Тексер, 2а напротив дошкольного центра развития ребенка № 2.
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