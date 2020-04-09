В Барановичах откроется жесткий дискаунтер «Грошык»

Источник материала: Tut.by

В Барановичах 9 апреля откроют жесткий дискаунтер «Грошык», сообщили TUT.BY представители торговой сети.



«Грошык» в Бресте

Магазин находится на улице Тексер, 2а напротив дошкольного центра развития ребенка № 2.

Что за «Грошык»?

Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже даже, чем в их «Хите». А ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах — «Светофор» и «Доброцен».

Новая сеть планирует охватить все регионы. Напомним, первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» открылся 25 февраля в Слониме, потом в Гомеле. Компания продекларировала, что развитие новой сети начнет с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. В апреле магазин откроется и в Барановичах (Тексер, 2а). Есть в планах и Минск.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.