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Уголовное дело против активиста, который разрисовал памятник Пушкина, направили в суд

09.04.2020 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните дело активиста, который разукрасил памятник Пушкину в Минске в январе? Тогда же ему предъявили уголовное дело о хулиганстве и отправили в СИЗО на два месяца. Теперь прокуратура Центрального района направила уголовное дело в суд.


Фото: агентство «Минск-Новости»

25-летнего Филиппа Шаврова обвиняют в том, что он из хулиганских побуждений повредил ряд памятников. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Гепрокуратуры Беларуси.

Установлено, что в январе он, используя аэрозольные баллоны, «осквернил циничными изображениями и надписями» не только памятник Пушкину, но и памятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, а также ограждение насосной станции водозабора № 5 «Боровляны».

Причинен ущерб Ремавтодору Центрального района Минска и Минскводоканалу.

Раньше обвиняемый не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении служебных полномочий.

Уголовное дело по обвинению в хулиганстве (ч.1 и ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса) направили в суд.

Напомним, на ситуацию с памятником Пушкина отреагировало посольство Российской Федерации в Беларуси в официальном аккаунте в «Твиттере». Там сообщали, что отслеживают ситуацию с актом вандализма.

 
Теги: Минск
 
 
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Помните дело активиста, который разукрасил памятник Пушкину в Минске в январе? Тогда же ему предъявили уголовное дело о хулиганстве и отправили в СИЗО на два...
 
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