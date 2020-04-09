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Уголовное дело против активиста, который разрисовал памятник Пушкина, направили в суд
09.04.2020 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните дело активиста, который разукрасил памятник Пушкину в Минске в январе? Тогда же ему
25-летнего Филиппа Шаврова обвиняют в том, что он из хулиганских побуждений повредил ряд памятников. Об этом
Установлено, что в январе он, используя аэрозольные баллоны, «осквернил циничными изображениями и надписями» не только памятник Пушкину, но и памятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, а также ограждение насосной станции водозабора № 5 «Боровляны».
Причинен ущерб Ремавтодору Центрального района Минска и Минскводоканалу.
Раньше обвиняемый не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении служебных полномочий.
Уголовное дело по обвинению в хулиганстве (ч.1 и ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса) направили в суд.
Напомним, на ситуацию с памятником Пушкина
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Помните дело активиста, который разукрасил памятник Пушкину в Минске в январе? Тогда же ему предъявили уголовное дело о хулиганстве и отправили в СИЗО на два...
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