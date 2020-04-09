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Путевки забронированы у 300 тыс. белорусов, турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации

09.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Путевки забронированы у 300 тыс. белорусов, турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации

Путевки забронированы у около 300 тыс. белорусов, турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации с COVID-19, сообщила сегодня журналистам председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун, передает корреспондент БЕЛТА.

«Услугами раннего бронирования воспользовались около 300 тыс. белорусов. Сумма нашей задолженности перед потребителями составляет около Br400 млн. Если в одночасье исполнять эти требования, ни один туроператор или турагент не вынесет этой нагрузки», — сказала Оксана Бичун. С учетом этого турбизнес просит клиентов перенести сроки поездки и обещает сохранить сумму внесенного платежа в валютном эквиваленте.

По ее данным, туристы оплатили от 10% до 30% стоимости путевки, средний чек составил около 600 у.е.

«Хотим заверить, что туроператоры и турагенты готовы исполнить договорные и финансовые обязательства перед потребителями в полном объеме, но для этого потребуется некоторое время», — подчеркнула Оксана Бичун.

Она обратила внимание, что часть средств была передана иностранным партнерам для организации туров. В ряде стран приняты карантинные меры и ограничена работа турбизнеса, однако белорусские турфирмы будут поддерживать контакт с зарубежными партнерами для исполнения обязательств.

БелТА

 
 
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Путевки забронированы у около 300 тыс. белорусов, турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации с COVID-19, сообщила сегодня журналистам...
 
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