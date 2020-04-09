Путевки забронированы у 300 тыс. белорусов, турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации

Источник материала: Полымя





Путевки забронированы у около 300 тыс. белорусов, турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации с COVID-19, сообщила сегодня журналистам председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун, передает корреспондент БЕЛТА .

«Услугами раннего бронирования воспользовались около 300 тыс. белорусов. Сумма нашей задолженности перед потребителями составляет около Br400 млн. Если в одночасье исполнять эти требования, ни один туроператор или турагент не вынесет этой нагрузки», — сказала Оксана Бичун. С учетом этого турбизнес просит клиентов перенести сроки поездки и обещает сохранить сумму внесенного платежа в валютном эквиваленте.

По ее данным, туристы оплатили от 10% до 30% стоимости путевки, средний чек составил около 600 у.е.

«Хотим заверить, что туроператоры и турагенты готовы исполнить договорные и финансовые обязательства перед потребителями в полном объеме, но для этого потребуется некоторое время», — подчеркнула Оксана Бичун.

Она обратила внимание, что часть средств была передана иностранным партнерам для организации туров. В ряде стран приняты карантинные меры и ограничена работа турбизнеса, однако белорусские турфирмы будут поддерживать контакт с зарубежными партнерами для исполнения обязательств.