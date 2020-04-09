Зеленеют новые посадки…

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Не остались в стороне и работники Борисовского УП «Жилье». Сегодня на территории ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» благодаря им приветливо закачала верхушками 351 туя. Саженцы были предоставлены абсолютно бесплатно, за что руководство школы бесконечно признательно районным властям.

— Теперь наша главная задача — сохранить эту красоту, — отметила зам. директора по учебной работе Светлана Коростик. — Мы всегда стараемся, чтобы наша территория выглядела ухоженно. А теперь здесь стало еще уютнее.

Действительно, аккуратные ряды молодых деревьев как нельзя лучше вписались в ландшафт пришкольной территории.

Акция продлится по 30 апреля и, безусловно, во многих районах города еще будут сделаны новые посадки.

Евгений АЛПАТОВ, фото Екатерины СОРКО