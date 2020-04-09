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Как проходит дезинфекция подъездов в Витебске

09.04.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рабочие инструменты (молоток и рубанок) Сергей Сергеев, столяр ЖЭУ № 1 города Витебска, сменил на маску, перчатки, защитные очки и 10-литровый баллон с дезинфицирующим средством. Оно не пахнет и следов не оставляет.  Как им пользоваться, научили на инструктаже. Сергей, как и его коллеги, обрабатывают каждый сантиметр в подъезде. 

Сяргей Сергеев, столяр ЖЭУ № 1 г. Витебска: "В первую очередь обрабатываем  панели дверей, кнопки, ручки, открываем входные группы и до верха, перила, дверные ручки и обязательно почтовые ящики".

В дезинфекции подъездов в ЖЭУ № 1 заняты  20 человек.  Это работники по текущему ремонту зданий, дворники. У каждого  около 20 подъездов. Ежедневно они обрабатывают 146 домов своего района. 

Дмитрий Матюш, начальник ЖЭУ № 1 г. Витебска: "ЖРЭТ города Витебска начал работу по дезинфекции подъездов, работы выполняются нашими сотрудниками ежедневно по всему городу".

Татьяна Изотова, жительница дома в Витебске: "Каждый день у нас производят уборку, т.е. ходят работники ЖЭУ с баллонами и постоянно опрыскивают перила и площадку, чтобы вирус не распространялся, надо его пресечь, чтобы не было очагов".

При желании  к коммунальщикам могут присоединиться жильцы и продезинфицировать свои подъезды. Работники ЖЭУ обеспечат их необходимыми средствами и проведут инструктаж. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Рабочие инструменты (молоток и рубанок) Сергей Сергеев, столяр ЖЭУ № 1 города Витебска, сменил на маску, перчатки, защитные очки и 10-литровый баллон с...
 
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