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Как проходит дезинфекция подъездов в Витебске
09.04.2020 17:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРабочие инструменты (молоток и рубанок) Сергей Сергеев, столяр ЖЭУ № 1 города Витебска, сменил на маску, перчатки, защитные очки и 10-литровый баллон с дезинфицирующим средством. Оно не пахнет и следов не оставляет. Как им пользоваться, научили на инструктаже. Сергей, как и его коллеги, обрабатывают каждый сантиметр в подъезде.
Сяргей Сергеев, столяр ЖЭУ № 1 г. Витебска: "В первую очередь обрабатываем панели дверей, кнопки, ручки, открываем входные группы и до верха, перила, дверные ручки и обязательно почтовые ящики".
В дезинфекции подъездов в ЖЭУ № 1 заняты 20 человек. Это работники по текущему ремонту зданий, дворники. У каждого около 20 подъездов. Ежедневно они обрабатывают 146 домов своего района.
Дмитрий Матюш, начальник ЖЭУ № 1 г. Витебска: "ЖРЭТ города Витебска начал работу по дезинфекции подъездов, работы выполняются нашими сотрудниками ежедневно по всему городу".
Татьяна Изотова, жительница дома в Витебске: "Каждый день у нас производят уборку, т.е. ходят работники ЖЭУ с баллонами и постоянно опрыскивают перила и площадку, чтобы вирус не распространялся, надо его пресечь, чтобы не было очагов".
При желании к коммунальщикам могут присоединиться жильцы и продезинфицировать свои подъезды. Работники ЖЭУ обеспечат их необходимыми средствами и проведут инструктаж.
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Рабочие инструменты (молоток и рубанок) Сергей Сергеев, столяр ЖЭУ № 1 города Витебска, сменил на маску, перчатки, защитные очки и 10-литровый баллон с...
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