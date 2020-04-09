ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

09.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

Каждый год в преддверии Пасхи ОАО «Гроднохлебпром» радует гродненцев и жителей региона вкусной и свежей праздничной выпечкой. Всегда пользуются спросом ароматные сдобные куличи и кексы. Только за вчерашний день во всех цехах ОАО «Гроднохлебпром» было выпущено порядка 8 тысяч пасхальных куличей.

Все рецептуры разрабатываются с учетом вкусов и потребностей жителей региона. Например, в составе традиционных куличей сахар, масло, мука, ваниль, шафран, кардамон, изюм, цукаты. В зависимости от наименования продукции здесь выпускают выпечку с повидлом, фруктовыми наполнителями и кремами.

В этом году накануне праздника на предприятие пригласили ксендза Антония Гремзу, чтобы освятить всю пасхальную продукцию и те линии, где она производится. Таким образом, здесь позаботились о жителях города. Теперь освященный кулич можно будет купить уже в магазине.

Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

– Совсем скоро наступит момент, когда светлый праздник Пасхи войдет в каждый дом. Наш коллектив тоже к нему готовится – хочется, чтобы у каждого горожанина на праздничном столе была красивая и вкусная продукция, которая станет его украшением. Поэтому сегодня в преддверии католической Пасхи и с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки мы освятили наши куличи, чтобы люди, которые не смогут прийти в храм, могли купить уже освященную продукцию, – рассказала заместитель начальника лаборатории ОАО «Гроднохлебпром» Елена Герасимова.

– Пасхальная радость сильнее любых невзгод, поэтому сегодня мы просили Бога о благословлении сотрудников предприятия и освятили праздничную продукцию. Самое главное – знать, что Бог вместе с нами и помогает переживать все испытания на жизненном пути, – подчеркнул Антоний Гремза.
 
Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

Помимо сдобных куличей и кексов, пользуются популярностью ароматные пряники. Особое место среди пасхальной продукции занимают сладости ручной работы с начинкой и покрытые глазурью. В каждый расписной пряник кондитеры вкладывают свою душу.

Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

– Выбор пряников достаточно большой – это и «Гродненский сувенир», и «Сладость мучная имбирная». Вес одного может быть от 30 до 100 граммов. На их поверхность наносится тематический рисунок. Заказать такие пряники как по отдельности, так и в наборах можно к любому празднику, – рассказала Елена Герасимова. – Также у нас большой ассортимент пасхальных кексов – «Каложский», «Гродненский праздничный», «Весна-красна», «Этюд» и «Услада». В их составе изюм, кусочки ананасов.

Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи
Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

Если говорить о повседневности, то предпочтения жителей региона разнообразные – кто-то любит кондитерскую продукцию с белковым кремом, кто-то, наоборот, следит за своим питанием и выбирает печенье, насыщенное семенами подсолнечника, кунжута, изюма. Очень пришлось по вкусу покупателям новое печенье «Овсяное кунжутное».

Одним словом, выбор у покупателей очень большой: в каталоге предприятия представлены более сотни наименований выпускаемой продукции, которая из года в год становится украшением стола к любому празднику.

Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи
Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Вадим ГОЛОТИК

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год в преддверии Пасхи ОАО «Гроднохлебпром» радует гродненцев и жителей региона вкусной и свежей праздничной выпечкой. Всегда пользуются спросом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Зеленеют новые посадки…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика