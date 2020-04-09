Украшение праздничного стола. В ОАО «Гроднохлебпром» в канун Пасхи освятили куличи

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Каждый год в преддверии Пасхи ОАО «Гроднохлебпром» радует гродненцев и жителей региона вкусной и свежей праздничной выпечкой. Всегда пользуются спросом ароматные сдобные куличи и кексы. Только за вчерашний день во всех цехах ОАО «Гроднохлебпром» было выпущено порядка 8 тысяч пасхальных куличей.

Все рецептуры разрабатываются с учетом вкусов и потребностей жителей региона. Например, в составе традиционных куличей сахар, масло, мука, ваниль, шафран, кардамон, изюм, цукаты. В зависимости от наименования продукции здесь выпускают выпечку с повидлом, фруктовыми наполнителями и кремами.

В этом году накануне праздника на предприятие пригласили ксендза Антония Гремзу, чтобы освятить всю пасхальную продукцию и те линии, где она производится. Таким образом, здесь позаботились о жителях города. Теперь освященный кулич можно будет купить уже в магазине.





– Совсем скоро наступит момент, когда светлый праздник Пасхи войдет в каждый дом. Наш коллектив тоже к нему готовится – хочется, чтобы у каждого горожанина на праздничном столе была красивая и вкусная продукция, которая станет его украшением. Поэтому сегодня в преддверии католической Пасхи и с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки мы освятили наши куличи, чтобы люди, которые не смогут прийти в храм, могли купить уже освященную продукцию, – рассказала заместитель начальника лаборатории ОАО «Гроднохлебпром» Елена Герасимова.

– Пасхальная радость сильнее любых невзгод, поэтому сегодня мы просили Бога о благословлении сотрудников предприятия и освятили праздничную продукцию. Самое главное – знать, что Бог вместе с нами и помогает переживать все испытания на жизненном пути, – подчеркнул Антоний Гремза.

















Помимо сдобных куличей и кексов, пользуются популярностью ароматные пряники. Особое место среди пасхальной продукции занимают сладости ручной работы с начинкой и покрытые глазурью. В каждый расписной пряник кондитеры вкладывают свою душу.





– Выбор пряников достаточно большой – это и «Гродненский сувенир», и «Сладость мучная имбирная». Вес одного может быть от 30 до 100 граммов. На их поверхность наносится тематический рисунок. Заказать такие пряники как по отдельности, так и в наборах можно к любому празднику, – рассказала Елена Герасимова. – Также у нас большой ассортимент пасхальных кексов – «Каложский», «Гродненский праздничный», «Весна-красна», «Этюд» и «Услада». В их составе изюм, кусочки ананасов.











Если говорить о повседневности, то предпочтения жителей региона разнообразные – кто-то любит кондитерскую продукцию с белковым кремом, кто-то, наоборот, следит за своим питанием и выбирает печенье, насыщенное семенами подсолнечника, кунжута, изюма. Очень пришлось по вкусу покупателям новое печенье «Овсяное кунжутное».

Одним словом, выбор у покупателей очень большой: в каталоге предприятия представлены более сотни наименований выпускаемой продукции, которая из года в год становится украшением стола к любому празднику.





