Источник материала: Tut.by

Двое жителей Клецкого района осуждены за убийство 83-летнего старика, которого они избили до смерти, пытаясь получить деньги на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.



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В августе прошлого года двое нигде не работающих жителей Клецкого района — мужчина и женщина — проникли в дом к 83-летнему сельчанину, выставив оконную раму на веранде. Они были пьяны и стали требовать у старика 200 рублей на продолжение застолья, которых у него не оказалось. Нападавшие нанесли пенсионеру множество ударов, в результате чего он скончался, а преступники, обыскав дом, унесли с собой банковскую карточку и мотокосу стоимостью чуть больше 80 рублей. Позже нападавший безуспешно пытался снять в банкомате деньги убитого, но его и подельницу задержали милиционеры.

За разбой, убийство и попытку хищения средств с банковской карты ранее неоднократно судимые нападавшие приговорены к длительным срокам заключения: мужчина — к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и принудительному лечению от алкоголизма; женщина — к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденные должны будут покрыть часть расходов на погребение убитого, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.