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Двое жителей Клецкого района осуждены за убийство 83-летнего старика
09.04.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двое жителей Клецкого района осуждены за убийство 83-летнего старика, которого они избили до смерти, пытаясь получить деньги на алкоголь. Об этом
В августе прошлого года двое нигде не работающих жителей Клецкого района — мужчина и женщина —
За разбой, убийство и попытку хищения средств с банковской карты ранее неоднократно судимые нападавшие приговорены к длительным срокам заключения: мужчина — к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и принудительному лечению от алкоголизма; женщина — к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденные должны будут покрыть часть расходов на погребение убитого, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Убийство произошло в августе прошлого года. Нападавшие приговорены к длительным срокам заключения.
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